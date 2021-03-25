Общее число жертв крушения Ан-12 под Иркутском составило девять

В МЧС сообщили о еще двух погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области. Таким образом, общее число жертв авиакатастрофы составило девять, передает ТАСС.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», – рассказал первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов. Он уточнил, что на борту находились четверо россиян, трое граждан Белоруссии и двое – Украины.

К настоящему моменту найдены и отправлены на экспертизу тела шестерых погибших.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, среди погибших были гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».

Ан-12 упал накануне, 3 ноября, под Пивоварихой. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту Кепервеем – Якутск – Иркутск.