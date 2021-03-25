«Ну, здравствуй, новый 1937-й!» В Сети оценили инициативу Росздравнадзора штрафовать и сажать антипрививочников

Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Ведомство потребовало выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей – противников вакцинации.

«В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов», – говорится в материале.

Нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.

Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Максимальный срок наказания – ограничение свободы на срок до трех лет.

Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. При наступлении смерти человека или тяжких последствий для здоровья она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Сказать, что в соцсетях остались в шоке от новости – значит, не сказать ничего. Тем более, что пришлась она на День народного единства.

«До доносов добрались. Молодцы! Ну, здравствуй, новый 1937-й» – написал читатель.

«Ух ты, ешки-матрёшки!.. Я, пожалуй, побежал на вакцинацию… А если серьезно, осталось только вернуть политическую статью», – сыронизировал россиянин.

«А как быть в обратной ситуации, когда сюжеты в СМИ, пропагандирующие вакцинацию, оказываются на проверку фейками?» – на всякий случай в пустоту уточнил пенсионер.

«Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо правдивой общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям для рейтинга власти», – прозвучала еще одна ирония.

«Гениальный ход – разобщить общество... Да еще и информацию дать ровно накануне Дня народного единства!» – оценил ход властей читатель.

«Ну, посадят: тракториста Петю, учёного Пушкина, ну и ещё какую-нибудь истеричную активистку. Толку от этого? Как границы открывались настоящими виновниками происходящего, так и будут открываться. Как люди болели и умирали, так и будут умирать», - написал экономист.

«Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнём, вы нам только шепните - мы на помощь придём», – иронии в комментариях к посту предостаточно.

«Наверное, авторы затеи плохо знают историю нашей страны. При системе всеобщего доносительства никто ни от чего не застрахован, даже если двадцать раз провакцинируется всеми вакцинами. Я, к примеру, ну так, опять фантазия, использовала бы в доносе факт наличия прививки у того, на кого доношу, как усугубляюший его вину фактор. Типа, невакцинированный он кто, дурак мракобесный, который за такими же дураками повторяет. А привитый, пропагандирующий «против», он явно идейный. Себя, гад, защитил, а народ наш извести хочет. Точно агент вражеский», – насапила забавный комментарий учительница литературы.

«На решения «колеблющегося» человека, любой антипрививочник может повлиять только в том случае, если человек живет принципами – «все побежали, и я побежал». На умеющего думать и анализировать, никакая агитация повлиять не может – ни «за», ни «против», - уверен инженер.

«Да, отлично День народного единства начался – призывают «сообщать куда надо» на сограждан. С праздником, как говорится!» – поздравил всех житель столицы.

«Судя по комментариям, доносчиков у нас не меньше чем в 1937-м.Увы…» – отметил про себя студент.

«Всем приказано стучать друг на друга? Так понимать этот указ?» – задал риторический вопрос мужчина средних лет.