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В полиции рассказали о задержании сбежавшего из-под стражи члена банды Басаева

Магомед Алханов смог выбраться из психиатрической больницы и несколько дней находился в федеральном розыске

Фото: Страница "ВКонтакте" УФСИН России по Астраханской области

Под Астраханью задержали сбежавшего из-под стражи в психбольнице осужденного за бандитизм члена банды Басаева, Магомеда Алханова.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

«2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Ранее СМИ и телеграм-каналы писали о том, что силовики задержали мужчину, осужденного за бандитизм. Сообщалось, что преступник сбежал из психиатрической больницы и несколько дней находился в федеральном розыске. Его имя и дата рождения совпадали с данными Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Уточняется, что преступника задержали в кафе в Трусовском районе областного центра благодаря местным жителям, которые сообщили полицейским о появлении человека, похожего на разыскиваемого.

За помощь в розыске и поимке Алханова УФСИН по Астраханской области объявляло вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Рубрика: Общество

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