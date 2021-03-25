В полиции рассказали о задержании сбежавшего из-под стражи члена банды Басаева

Под Астраханью задержали сбежавшего из-под стражи в психбольнице осужденного за бандитизм члена банды Басаева, Магомеда Алханова.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

«2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ и телеграм-каналы писали о том, что силовики задержали мужчину, осужденного за бандитизм. Сообщалось, что преступник сбежал из психиатрической больницы и несколько дней находился в федеральном розыске. Его имя и дата рождения совпадали с данными Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Уточняется, что преступника задержали в кафе в Трусовском районе областного центра благодаря местным жителям, которые сообщили полицейским о появлении человека, похожего на разыскиваемого.

За помощь в розыске и поимке Алханова УФСИН по Астраханской области объявляло вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.