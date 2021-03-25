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Вчера, в 22:37

Сергей Полонский предложил платить дворникам 100 000 рублей

Опальный девелопер поддержал идею вице-мэра Москвы полностью отказаться от мигрантов как на стройках, так и в ЖКХ. В будущем их работу будут выполнять роботы, уверен бизнес-тренер

Сергей Полонский о римских рабах
Фото: Личный архив

Бизнес-тренер Сергей Полонский рассуждает о форме рабства

Идею вице-мэра Москвы Андрея Бочкарёва отказаться в будущем от услуг мигрантов на стройках столицы в пользу технологического прогресса в отрасли поддержал известный девелопер Сергей Полонский. Почётный строитель России заявил, что в будущем гастарбайтеров заменят роботы – останется лишь одна профессия – девелопер (развиватель, как переводит её сам Полонский).

– Это знаете, два солдата из стройбата заменяют экскаватор, а один из ВДВ – заменяет их вдвойне. Мне кажется, это абсолютно уже прошлый век, – рассуждает в беседе с «Собеседником» Сергей Полонский, – Это низкоквалифицированный персонал, работу которых в будущем роботы будут выполнять. Если бы у наших граждан зарплата дворника была соответствующий, например, 100 000 рублей, то и наши люди бы спокойно её выполняли.

Предприниматель напомнил, что его отец (поэт) работал дворником.

– Мой папа из Петербурга, подметал улицы. Интеллигенция в Питере работала охранниками и дворниками. В ней уже нет смысла, потому что это старая работа. Платите больше, и тогда наши люди будут работать на тех же работах, на которых работают мигранты, – отметил бизнес-тренер. – Конечно, надо запретить это безобразие (завозить гастарбайтеров). Технологичность надо увеличивать. Проще, конечно, взять трёх таджиков, чем одного умного. Так мы докатимся до ёжиков, – заключил Полонский.

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