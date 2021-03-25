Сафронову не дали пронести в камеру маску для сна и отправили в карцер за настройку ТВ-антенны
Кровать Ивана раскладывается только на время сна – с 22:00 до 6:00
Член ОНК Москвы Борис Клин сообщил, что арестованный по делу о госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отправлен на три дня в карцер СИЗО «Лефортово». Об этом пишет RT.
«Сегодня вечером я был помещён в карцер на трое суток за то, что мы с соседом приклеили комнатную телеантенну к стене»
, — заявил Сафронов правозащитнику.
Кроме того, ему запретили взять с собой в камеру маску для сна. Из-за яркого света, который горит в помещении круглосуточно, ему сложно спать и постоянно воспаляются глаза. Сейчас Сафронов переодет в тёмные штаны и робу. Койка подозреваемого раскладывается только с 22:00 до 6:00.
«В остальное время сижу на табурете и читаю книги, их взять с собой разрешили»
, – передаёт слова Сафронова член ОНК.