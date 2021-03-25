Подорожание молочной продукции неизбежно. Это единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен
Поставщики предупреждают о повышении закупочных цен на молочную продукцию в пределах 5% с 1 декабря
Минсельхоз сделал доклад «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)». В нем сказано, что ведомство проанализировало цены на все категории продовольствия и допускает рост цен на молочную продукцию.
Такое решение было продиктовано повышением себестоимости изготовления продуктов из молока. Плюс дополнительные затраты на маркировку продукции, которую ввели с 1 сентября.
«С 2020 года производители растениеводческой и молочной продукции работают в условиях удорожания основных составляющих себестоимости», — сказали в пресс-службе Минсельхоза «Известиям». В ведомстве подчеркнули, что производители сдерживают взрывной рост цен за счет собственной прибыли.
Снизить себестоимость производства молочных продуктов возможно помогут субсидии в размере 10,6 млрд рублей, которые Минсельхоз дополнительно направит в отрасль животноводства на закупку кормов.