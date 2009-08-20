Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:33

«Воняет жутко». Все обсуждают московский туман и теории его искусственного происхождения

Специалисты опровергают теории заговора

Фото: Global Look Press

Красная площадь 2 ноября 2021 года

В понедельник вечером на фоне похолодания Москву накрыл туман, сопровождавшийся небольшой моросью. От обычного атмосферное явления его отличала слишком большая плотность и густота - в некоторых районах столицы видимость опустилась до нескольких метров. 

Пользователей соцсетей стали публиковать фотографии необычного тумана. Самые впечатляющие снимки были сделаны из высотных зданий вроде «Москва-Сити» - башни были полностью окружены смогом.

А некоторым происходящее напомнило кадры из фильмов ужасов «Сайлент Хилл» и «Мгла».

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, в дальнейшем продлив его до конца вторника. В столичном дептрансе москвичей попросили быть крайне внимательными при поездках на личных автомобилях. Водителям рекомендуют строго соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и избегать резких манёвров. В аэропортах столицы из-за тумана было задержано или отменено более 50 рейсов.

Фото: Global Look Press

На этом фоне из разных районов Москвы стали приходить сообщения о необычном запахе, который исходит от «тумана». Наибольшее число жалоб шло от жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Одни говорили, что в их округе отчётливо пахнет гарью или сероводородом, другие жаловались на першение в горле и призывали всех закрыть окна и двери. 

По словам некоторых москвичей, дым шел со стороны улицы адмирала Корнилова, где находятся сразу несколько промпредприятий. Якобы на одном из них произошел выброс вредных веществ, что и послужило причиной неприятного запаха. В качестве одного из источников люди назвали промзону «НПО Промет» в деревне Сосенки. Однако там категорически отвергли предположения о выбросе.

— От нашей организации туман на всю Москву? И ещё и жёлтый уровень опасности? И вы думаете, это от «Промета»? Никаких ЧП у нас не было, - заявили там Telegram-каналу «Подъем».

В антиваксерских чатах пошли дальше и то ли в шутку, то ли всерьёз стали писать, что туман на самом деле является вакциной от коронавируса, которую распыляют в попытке остановить пандемию.

Помимо слухов, интернет-пользователи ссылались на данные индекса качества воздуха, который в этот день действительно показывал очень низкие результаты. 

Фото: "Яндекс"

Представители экстренных служб подтвердили, что содержание оксидов углерода в воздухе в Москве превышает норму. Они связали это со сжиганием мусора в Подмосковье. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что за минувшие сутки в области зарегистрировано почти 30 термических точек — в основном, горит мусор, порубочные остатки в лесах (пни, стволы и корни, оставшиеся после вырубки деревьев) и сухая трава. Это отразилось и на обстановке в Москве. 

В Мосэкомониторинге в свою очередь зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в ряде районов столицы. Причиной этого там назвали «метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (приземная инверсия, слабый ветер)». Днём во вторник концентрация загрязняющих веществ в воздухе пошла на убыль. 

После многочисленных жалоб специалисты Роспотребнадзора решили проверить состояние воздуха в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В связи с появлением 2 ноября в СМИ информации о беспокойстве жителей Новой Москвы в связи с запахом, сопровождающим появление тумана, был организован дополнительный выезд специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Троицком и Новомосковском административных округах для отбора проб воздуха по адресам: поселение Сосенское, деревня Сосенки, улица Ясеневая, д. 6 и поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, дом 80, — отмечается в сообщении.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что этот запах - нормальное для столицы явление, просто туман усилил его. 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отверг все предположения об искусственном происхождении тумана. Он рассказал, что явление, наблюдаемое в Москве, называется «радиационный туман». Но никакого отношения к радиоактивности он не имеет.

— Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс, — заявил Вильфанд РБК.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 51 минуту назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 40 минут назад

«Путин сдержит слово – или рубить уже будет нечего, или лес будет бесследно «сгорать»

Общество 47 минут назад

«Такое чувство, что война не с ковидом, а с малым бизнесом»: в сети разнесли слова Пескова про продление «нерабочих дней»

Политика 51 минуту назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 1 час назад

Атеист, осуждённый за видео с монашкой, прокомментировал первый в России реальный срок за оскорбление чувств верующих

Общество 1 час назад

Прогноз погоды на ноябрь от Романа Вильфанда. Видео

Общество 2 часа назад

Вечер имени Юрия Норштейна в Москве: фоторепортаж "Собеседника" из столичного тумана

Политика 2 часа назад

«Я пойду своим путём»: в Госдуме несогласного с бюджетом единоросса выгоняют из партии

Общество 2 часа назад

Роман Вильфанд: «Ноябрь до конца первой декады будет нас удивлять теплом»

Общество 3 часа назад

Как не стать жертвой воровок во время переписи: лжесотрудницы Росстата обокрали трёх пенсионерок

Без рубрики 4 часа назад

Авария с участием маршрутки

Политика 4 часа назад

Сергей Фургал собирает деньги на адвокатов

Общество 4 часа назад

Как не нарваться на отель, как в Хургаде, где произошло массовое отравление

Общество 5 часов назад

Корреспондент «Собеседника» узнал о своей «вакцинации». На самом деле он её не проходил

Общество 6 часов назад

В России предложили ужесточить ограничения для не привитых от COVID-19

Общество 6 часов назад

«Радиационный» туман в Москве стал самым сильным и продолжительным за 12 лет

Общество 8 часов назад

«Наслаждаюсь и страдаю»: Наталья Поклонская учится играть на гитаре и готовится к отъезду в Кабо-Верде

Общество 8 часов назад

Следствие добавило новый эпизод к делу о госизмене журналисту Ивану Сафронову

Общество 9 часов назад

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней из-за коронавируса после 7 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика