«Воняет жутко». Все обсуждают московский туман и теории его искусственного происхождения

Представители экстренных служб подтвердили, что содержание оксидов углерода в воздухе в Москве превышает норму. Они связали это со сжиганием мусора в Подмосковье. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что за минувшие сутки в области зарегистрировано почти 30 термических точек — в основном, горит мусор, порубочные остатки в лесах (пни, стволы и корни, оставшиеся после вырубки деревьев) и сухая трава. Это отразилось и на обстановке в Москве.

В Мосэкомониторинге в свою очередь зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в ряде районов столицы. Причиной этого там назвали «метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (приземная инверсия, слабый ветер)». Днём во вторник концентрация загрязняющих веществ в воздухе пошла на убыль.

После многочисленных жалоб специалисты Роспотребнадзора решили проверить состояние воздуха в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В связи с появлением 2 ноября в СМИ информации о беспокойстве жителей Новой Москвы в связи с запахом, сопровождающим появление тумана, был организован дополнительный выезд специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Троицком и Новомосковском административных округах для отбора проб воздуха по адресам: поселение Сосенское, деревня Сосенки, улица Ясеневая, д. 6 и поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, дом 80, — отмечается в сообщении.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что этот запах - нормальное для столицы явление, просто туман усилил его.