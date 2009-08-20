«Воняет жутко». Все обсуждают московский туман и теории его искусственного происхождения
Специалисты опровергают теории заговора
В понедельник вечером на фоне похолодания Москву накрыл туман, сопровождавшийся небольшой моросью. От обычного атмосферное явления его отличала слишком большая плотность и густота - в некоторых районах столицы видимость опустилась до нескольких метров.
Пользователей соцсетей стали публиковать фотографии необычного тумана. Самые впечатляющие снимки были сделаны из высотных зданий вроде «Москва-Сити» - башни были полностью окружены смогом.
Туман окутал Москву 😍 pic.twitter.com/y8hG7lOJSP— ИНГА (@aijjtot) November 1, 2021
А некоторым происходящее напомнило кадры из фильмов ужасов «Сайлент Хилл» и «Мгла».
Вид с домашней плантации базилика на Сайлент Хилл. Туда, между прочим, мои человек с собакой ушли, пока я спал. Хоть начинай волноваться🤣 pic.twitter.com/T9ZQH4rOWo— amon (@amon_pd) October 30, 2021
Сегодняшний российский Сайлент Хилл? Нет, Мгла pic.twitter.com/0AcXHs6pWt— nobody_knows (@n060dy_kn0ws) November 2, 2021
Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, в дальнейшем продлив его до конца вторника. В столичном дептрансе москвичей попросили быть крайне внимательными при поездках на личных автомобилях. Водителям рекомендуют строго соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и избегать резких манёвров. В аэропортах столицы из-за тумана было задержано или отменено более 50 рейсов.
На этом фоне из разных районов Москвы стали приходить сообщения о необычном запахе, который исходит от «тумана». Наибольшее число жалоб шло от жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Одни говорили, что в их округе отчётливо пахнет гарью или сероводородом, другие жаловались на першение в горле и призывали всех закрыть окна и двери.
‼️‼️‼️ Помогите! Неизвестный газ распространяется по подмосковью, пахнет сероводородом. В 112 мы уже звонили, там ничего не объясняют. Видимость за окном =0 pic.twitter.com/LM6zPceec0— quest❌❌13 #СвободуНавальному #FreeNavalny (@quest1370) November 2, 2021
Это не красивый туман в Москве! Это страшнейший смог накрывший город. pic.twitter.com/CmRHE7u816— Радченко Алексей (@alex_radch) November 1, 2021
По словам некоторых москвичей, дым шел со стороны улицы адмирала Корнилова, где находятся сразу несколько промпредприятий. Якобы на одном из них произошел выброс вредных веществ, что и послужило причиной неприятного запаха. В качестве одного из источников люди назвали промзону «НПО Промет» в деревне Сосенки. Однако там категорически отвергли предположения о выбросе.
— От нашей организации туман на всю Москву? И ещё и жёлтый уровень опасности? И вы думаете, это от «Промета»? Никаких ЧП у нас не было, - заявили там Telegram-каналу «Подъем».
В антиваксерских чатах пошли дальше и то ли в шутку, то ли всерьёз стали писать, что туман на самом деле является вакциной от коронавируса, которую распыляют в попытке остановить пандемию.
Помимо слухов, интернет-пользователи ссылались на данные индекса качества воздуха, который в этот день действительно показывал очень низкие результаты.
Представители экстренных служб подтвердили, что содержание оксидов углерода в воздухе в Москве превышает норму. Они связали это со сжиганием мусора в Подмосковье. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что за минувшие сутки в области зарегистрировано почти 30 термических точек — в основном, горит мусор, порубочные остатки в лесах (пни, стволы и корни, оставшиеся после вырубки деревьев) и сухая трава. Это отразилось и на обстановке в Москве.
В Мосэкомониторинге в свою очередь зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в ряде районов столицы. Причиной этого там назвали «метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (приземная инверсия, слабый ветер)». Днём во вторник концентрация загрязняющих веществ в воздухе пошла на убыль.
После многочисленных жалоб специалисты Роспотребнадзора решили проверить состояние воздуха в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— В связи с появлением 2 ноября в СМИ информации о беспокойстве жителей Новой Москвы в связи с запахом, сопровождающим появление тумана, был организован дополнительный выезд специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Троицком и Новомосковском административных округах для отбора проб воздуха по адресам: поселение Сосенское, деревня Сосенки, улица Ясеневая, д. 6 и поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, дом 80, — отмечается в сообщении.
Некоторые интернет-пользователи отметили, что этот запах - нормальное для столицы явление, просто туман усилил его.
Сегодня многие ощущают неприятный запах. В одних районах это запах гари, в других свалки, в третьих пластика.— Николай Ляскин (@nlyaskin) November 2, 2021
Это обычный запах для ваших районов, просто в другие дни он рассеивается или оседает, а сейчас туман дал вам его ощутить.
Если ничего не менять - скоро так будет всегда
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отверг все предположения об искусственном происхождении тумана. Он рассказал, что явление, наблюдаемое в Москве, называется «радиационный туман». Но никакого отношения к радиоактивности он не имеет.
— Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс, — заявил Вильфанд РБК.