Власти США призвали избегать поездок в Россию из-за высокого уровня опасности по COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США признали Россию страной с «очень высоким» риском для поездок, сообщается на сайте ведомства.

Уровень опасности состоит из четырех пунктов, «очень высокий» является самым неблагоприятным в этом списке. Он присваивается, если количество новых случаев заражения коронавирусом за последние 28 дней на 100 000 населения составляет более 500 человек.

Рекомендации для путешественников, которые собираются в РФ, при этом избежать поездки не представляется возможным, выглядят так: перед выездом следует убедиться, что вы полностью вакцинированы; при этом отмечается, что в связи с текущей ситуацией в России даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения вариантами COVID-19; кроме того, нужно выполнять требования, установленные на территории РФ, в том числе носить маску и находиться на расстоянии шести футов от других.

Помимо России, в список стран с «очень высокой» опасностью 1 ноября были добавлены Бельгия, Буркина-Фасо, Словакия.