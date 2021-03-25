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Власти США призвали избегать поездок в Россию из-за высокого уровня опасности по COVID-19

Россию внесли в список с «очень высоким» уровнем опасности, который является максимальным

Фото: Global Look Press

Министерство здравоохранения и социальных служб США признали Россию страной с «очень высоким» риском для поездок, сообщается на сайте ведомства. 

Уровень опасности состоит из четырех пунктов, «очень высокий» является самым неблагоприятным в этом списке. Он присваивается, если количество новых случаев заражения коронавирусом за последние 28 дней на 100 000 населения составляет более 500 человек. 

Рекомендации для путешественников, которые собираются в РФ, при этом избежать поездки не представляется возможным, выглядят так: перед выездом следует убедиться, что вы полностью вакцинированы; при этом отмечается, что в связи с текущей ситуацией в России даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения вариантами COVID-19; кроме того, нужно выполнять требования, установленные на территории РФ, в том числе носить маску и находиться на расстоянии шести футов от других.

Помимо России, в список стран с «очень высокой» опасностью 1 ноября были добавлены Бельгия, Буркина-Фасо, Словакия. 

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