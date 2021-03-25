В Москве желтый уровень погодной опасности из-за тумана
Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательнее, предупреждение действует до 10:00
В столице сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/c.
Температура воздуха будет в пределах 5-7 градусов тепла, давление 753 ртутного столба, сообщает Гидрометцентр.
Сейчас в городе стоит густой туман. Накануне вечером, 1 ноября, МЧС объявило желтый уровень погодной опасности в Москве, предупредив о видимости 200-700 метров. По данным ведомства, такие условия сохранятся до 10 утра. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.