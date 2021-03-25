«Россияне беднеют и вымирают – скоро некому будет покупать жильё»

Центробанк в своём докладе о денежно-кредитной политике сообщил, что развитие ипотечного рынка способствует повышению доступности жилья и не будет создавать рисков по росту цен на недвижимость.

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость вплоть до достижения такого уровня, при котором спрос, финансируемый за счёт ипотечных кредитов, будет соразмерен возможностям застройщиков наращивать предложение жилой недвижимости. Такое развитие ипотечного рынка, способствуя росту строительства и повышению доступности жилья, не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов», - сказано в отчёте ЦБ.

Ранее в Минстрое РФ заявили, что в 2022 году цены на жильё стабилизируются. Согласно данным «Авито Недвижимость», в России растёт спрос на вторичное жилье. В свою очередь исследователи Национального бюро кредитных историй утверждают, что россияне стали реже брать ипотеку из-за роста цен на жилье.

В общем, ЦБ сделал такой вывод из нынешней ситуации, вот только в соцсетях с ним категорически не согласились и привели свои причины, которые ведут к снижению спроса как на жилье, так и на ипотеки.

«Скоро некому будет покупать и не на что…» - грустно заметил читатель.

«Неужели, москвичи «нажрались»? Успокоились и все распродали?» - написал житель регионов.

«Да не в москвичах дело – строят везде, и ипотеки везде. Не до квартир стало народу…» = попытались объяснить предыдущему комментатору.

«Согласен, россияне беднеют и вымирают. Тут и пандемия добавилась. Скоро некому будет покупать жилье. Осталось надеяться на китайцев и Среднюю Азию», - ироничен напоследок москвич.