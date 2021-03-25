«Радиационный» туман в Москве стал самым сильным и продолжительным за 12 лет

Появившийся вчера и до сих пор не рассеявшийся густой туман в Москве в последний раз наблюдался в столице около 12 лет назад. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РБК.

«В последний раз столь сильный и продолжительный туман в Москве был в 2009 году. Такие же плотные туманы были и совсем недавно, в 2019 году, но по продолжительности они были более короткими, чем то, что наблюдается сегодня», – заявила Позднякова.

Как ранее объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, «радиационный туман» не связан с радиоактивностью, он вызван естественным охлаждением слоев воздуха и почвы вблизи от поверхности земли.

«Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», – рассказал Вильфанд.

Как сообщалось в СМИ, в московских аэропортах из-за погодных условий отменили или задержали более 200 рейсов.