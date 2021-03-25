«Люди сдают, кто-то боится»: столичные театры сообщили о возвратах билетов из-за введения QR-кодов

Представители московских театров рассказали о том, что зрители начали массово возвращать билеты на спектакли. С 28 октября доступ в театры возможен только по QR-коду о вакцинации или о недавно перенесенном COVID-19, передает Интерфакс.

Как сообщил директор театра Вахтангова Кирилл Крок, на 28 октября было сдано 236 билетов на сумму 534 тысячи. Он пояснил, что это те люди, у которых нет QR-кода, и что такой возврат является достаточно значительным.

Крок добавил, что в театре были случаи, когда зрителей без QR-кодов не пускали на постановки и отправляли в кассу сдавать билеты.

О возврате билетов рассказала и директор Театра Наций Мария Ревякина.

«Возврат билетов происходит, люди сдают, кто-то боится, мы также сами возвращаем деньги за билеты на те спектакли, где продано больше билетов. Возвратов прилично, процентов 40 сдали билеты», – отметила Ревякина.

С возвратом билетов столкнулись и в Малом театре. По словам директора театра Тамары Михайловой, возвраты были достаточно значительные, но билеты возвращали в первые дни после объявления о введении QR-кодов.

При этом в «Ленкоме» имени Марка Захарова билеты почти не возвращали, а в Московском театре имени Пушкина возврат составил около 3-5% от количества проданных билетов.