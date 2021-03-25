Корреспондент «Собеседника» узнал о своей «вакцинации». На самом деле он её не проходил
Специалисты говорят, что это могут быть «чужие» документы
Корреспондент отдела расследований «Собеседника» Илья Давлятчин обнаружил в личном кабинете на сайте ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы) информацию о своей вакцинации от гриппа. При этом он ее не проходил.
«Прививка (грипп). Статус: выполнено», – утверждается в данных о профилактических прививках. По сведениям системы, вакцинация была проведена 24 декабря 2020 года.
В единой справочной службе ЕМИАС ответили: «в случае отображения в Вашей Электронной медицинской карте лишних (чужих) документов, рекомендуем оставить обращение в департамент здравоохранения города Москвы. Приносим извинения за доставленные неудобства».
Ранее соратник Алексея Навального Георгий Албуров обнаружил в своём аккаунте на «Госуслугах», что он якобы получил прививку от коронавируса «Спутником V» в Уфе. При этом оппозиционер уехал из России в Грузию. Албуров предположил, что таким образом чиновники просто «рисуют статистику и цифры».