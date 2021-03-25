Корреспондент «Собеседника» узнал о своей «вакцинации». На самом деле он её не проходил

Корреспондент отдела расследований «Собеседника» Илья Давлятчин обнаружил в личном кабинете на сайте ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы) информацию о своей вакцинации от гриппа. При этом он ее не проходил.

«Прививка (грипп). Статус: выполнено», – утверждается в данных о профилактических прививках. По сведениям системы, вакцинация была проведена 24 декабря 2020 года.

В единой справочной службе ЕМИАС ответили: «в случае отображения в Вашей Электронной медицинской карте лишних (чужих) документов, рекомендуем оставить обращение в департамент здравоохранения города Москвы. Приносим извинения за доставленные неудобства».