Главное к 2 ноября: «Спутник» стал словом года, жалобы на McDonald's, россиян ждет аномальное тепло

Институт Пушкина объявил «спутник» словом года в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, слово «спутник» в 2021 году употребляли в девять раз чаще, чем раньше. «Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», – рассказали в институте. Второе место заняло слово «Афганистан», его стали использовать в 6,5 раза чаще. В список самых употребляемых слов также вошло словосочетание «Северный поток», слова «импичмент», «перепись», «QR-код».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что эффективность нерабочих дней в России, введенных из-за ухудшения ситуации с пандемией, будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер. Как сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в организации понимают, что более тысячи человек ежедневно умирают в России из-за коронавируса и это очень большая цифра. «Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация. (...) Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев», – цитирует Вуйнович РБК.

Основатель сети ресторанов «Теремок» пожаловался Собянину на McDonald's. Михаил Гончаров направил обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором посетовал на то, что рестораны сети McDonald's продолжают пускать в помещения клиентов, несмотря на запрет. Его обращение передала пресс-служба «Теремка» Forbes. В качестве доказательства Гончаров приложил несколько видео, на которых люди в форме и с бейджами McDonald's говорят, что могут пускать в ресторан до пяти человек по договоренности с московскими властями и Роспотребнадзором. Предприниматель считает, что поведение McDonald's в период массовых ограничений и убытков ресторанов, соблюдающих указ мэра, «вызывает справедливое возмущение». Он отметил, что не призывает запретить работать «Макдоналдсу», а просит разрешить всем ресторанам Москвы запускать посетителей внутрь помещения или же запретить это всем.

В Гидрометцентре прогнозируют мощный всплеск тепла 6 ноября. В этот день, как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ожидается температура выше нормы на 6-10 градусов практически на всей территории России. Такую аномалию связывают с господством атлантических воздушных масс на территории страны. «Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составят только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», – заявил синоптик и добавил, что максимальные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Москву накрыл густой туман. Как сообщают СМИ, в аэропортах столицы из-за тумана отменены или задержаны более 50 авиарейсов. По данным центра погоды «Фобос» на 6 часов утра видимость в аэропортах Внуково и Домодедово составляет 50 м, в Шереметьево и Остафьево – 100 м. Синоптики считают, что туман будет рассеиваться к обеду, как только солнечные лучи начнут активно прогревать остывший за ночь воздух.