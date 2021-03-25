«Да что туристы! Мы и сами не понимаем, что происходит!: В сети обсудили массовый отказ иностранцев от поездок в Россию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты.

«Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России «локдаун», нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», - заявила Ломидзе.

Она отметила, что в последнее время основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Индии, есть туристы из Европы -Германии, Швейцарии, Словении.

«На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней - постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию - один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени: для сдачи теста нужно ехать в лабораторию», - добавила глава АТОР.

Ломидзе указала, что туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим порядок действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны, при их открытии, и другие объекты.

«Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами», - заключила она.

В общем, если резюмировать, нынешний бардак, к которому россияне уже привыкли, отпугивает туристов. Об этом и пошла дискуссия в соцсетях.

«Да что туристы! У нас тут тоже полное отсутствие понимания того, что происходит, что и куда нужно, и как не попасть на штраф на каком-нибудь ровном месте...» - написал читатель.

«А вот Попова с ними не согласна - летать можно и нужно!» - ироничен россиянин.

«Ну, пусть знают - если они не едут к нам, тогда мы едем к ним! Массово! Поехали!» - звучит еще одна шутка.

«Вот бы ещё и иностранные курорты перекрыли въезд нашим «туристам» - беспокоится мужчина о том, что из-за заграницы после «нерабочих дней» могут приехать еще очень много зараженных ковидом.

«Конечно, пугают только ограничения. А сам факт пандемии и количества заболевших уже никого не останавливает», - вновь ироничен россиянин.

«И слава Богу, что отказываются. Потому что пир во время чумы уж слишком затянулся по времени», - у девушки есть свое мнение на этот счет.