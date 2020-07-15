«Теперь понятно, откуда берут статистику о росте благосостояния россиян»

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года на 65,63 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, стало ясно на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, Михельсон прибавил к своему состоянию 8,58 миллиарда долларов, и теперь у него 33,3 миллиарда. В списке российских миллиардеров он занял первое место.

За ним следует один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, разбогатевший на 1,76 миллиарда долларов (его состояние составляет 31,8 миллиарда). Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов замыкает тройку: он стал богаче на 5,76 миллиарда долларов, а всего у него 28,8 миллиарда.

На четвертом месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чьё состояние увеличилось на 4,7 миллиарда, до 28,6 миллиарда.

Существенно выросло богатство совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова - на 7,25 миллиарда долларов (до 24,5 миллиарда), хотя он занимает лишь пятую строчку рейтинга.

В десятку также вошли бизнесмены Геннадий Тимченко (23,3 миллиарда), Алишер Усманов (21,8 миллиарда), Роман Абрамович (18,9 миллиарда), Виктор Вексельберг (18,5 миллиарда) и Андрей Мельниченко (18,3 миллиарда).

Единственным российским миллиардером, чьё состояние с начала года уменьшилось, оказалась основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук - она потеряла 1,13 миллиарда долларов, и сейчас её состояние составляет 7,96 миллиарда.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, в некоторых случаях — исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинге BBI 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 27 россиян.

Тема чужих денег интересна для людей, особенно когда речь идёт о чужих миллиардах. Поэтому «обмен мнениями» в соцсетях получился весьма живым.

«Я могу понять, откуда у Билла Гейтса его миллиарды, но откуда в нищей стране у всяких михельсонов такие состояния мне непонятно. Включу, пожалуй, «Первый канал». Может там объяснят?» - пишет читатель.

«Ну и где введение справедливого прогрессивного налога на доходы с богатых? Как с вкладов нищих людей налог взять, так глазом не успел народ моргнуть, а как богачей справедливо обложить налогом, так чего-то жмутся, нервничают... Смелее надо быть по отношению к богачам! Они нам не друзья! Многие из них выводят активы за рубеж, грабя Россию! Что с ними церемониться?» - призывает россиянин.

«Все правильно, если у одних прибывает, то у других убывает. Таков закон сохранения богатства. Стали богаче за счёт повышения цен на всё, то есть, за счёт потребителей!» - объяснил почему олигархи богатеют, пока вся страна беднеет.

«Теперь понятно, откуда берут статистику о росте благосостояния россиян. Всё правильно, по государственному плану. Борьба с бедностью, однако. Всей страной поднимаем состояние бедных олигархов», - пишет пенсионер.

«Какая позитивная новость! Хочется только порадоваться за тех, кто продолжает разворовывать страну», - возмущён уралец.

«Зачем людей злить этими цифрами? Народ и так поимённо знает этих «героев» нового времени!» - не понимает мать-одиночка.