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Температура в Москве выше нормы на пять градусов, ожидается мощная магнитная буря

В целом погодные условия, которые установились в столичном регионе, можно назвать весьма комфортными

Фото: АГН "Москва"

Днём в понедельник, 1 ноября, в Москве и Подмосковье сохранится сухая и преимущественно солнечная погода.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в столице покажут 9-11 градусов, по области будет 8-13, пишет портал «Метеоновости». Ветер юго-западный, 3-8 м/с. «Прогнозируется большая магнитная буря», – говорится в сообщении.

«Для большинства людей это прекрасная и комфортная осенняя погода. Для метеочувствительных в этот день возможно появление различных симптомов недомогания, обусловленное высоким атмосферным давлением в сочетании с магнитной бурей», – отмечает портал. Уточняется, что в группе риска находятся, в частности, люди с острыми сосудистыми нарушениями и страдающие стенокардией, а также лица с нарушениями ритма сердца и гипертоники.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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