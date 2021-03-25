«Работодателям, избалованным дешёвой и бесправной рабочей силой, сложно отказаться от мигрантов на стройках»

В начале недели одной из самых обсуждаемых вдруг стала тема трудовых мигрантов. Сначала заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв рассказал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на московских стройках составляет примерно 40 процентов. По его словам, сейчас на столичных стройках не хватает рабочих и инженеров, «потому что так массово в Москве никогда не строили».

Как рассказал Бочкарёв, на стройках Москвы работают около 40 тысяч мигрантов, тогда как до пандемии COVID-19 их было 120 тысяч. Если раньше это были в основном граждане Таджикистана, то сейчас большинство строителей-мигрантов приезжают из Узбекистана и Киргизии.

Для восполнения дефицита строителей, по словам Бочкарёва, необходимо в первую очередь повышать зарплаты и уровень механизации на стройках.

«Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50-60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать. Выход один. Заработная плата у рабочих в Китае в пересчёте на рубли - в среднем 150 тысяч, у финского рабочего - 240 тысяч, в Великобритании - 250 тысяч. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы. Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше - и строили бы мы в два раза быстрее», - сказал он.

И почти тут же по трудовым мигрантам прошёлся председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он заявил, что в России нужно менять миграционное законодательство, кроме того, стоит ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих на территорию страны трудовых мигрантов.

«Нужно прописать нормы регистрации иностранцев и чётко определить порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля. Это ужесточит контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению криминальных элементов», - заявил Бастрыкин.

Бастрыкин также заявил о росте преступлений, совершаемых мигрантами. Он связал это с «ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий». Второй причиной названо отсутствие профилактики правонарушений. Бастрыкин убеждён, что их нужно информировать об ответственности за преступления.

Естественно, после двух таких довольно громких заявлений, в соцсетях не могли не обсудить данный вопрос.

«Да уж, тяжёлый выбор: либо высокий дефицит трудовых ресурсов на стройках, либо высокий уровень преступности. Россиянам нужно начать самим на стройках работать… - пишет читатель. – Но все упирается в жадность застройщиков, которые не хотят оплачивать квалифицированных рабочих, а нанимают за копейки ничего не умеющих Джамшутов».

«Всё, теперь москвичей загонят на стройки работать. За 50-80 тысяч желающих будет немерено. Но мы – москвичи, не понимаем, зачем такая Москва, которая чем больше увеличивается, тем теснее в ней становиться жить? Русская речь скоро и здесь станет тише», - возмущён житель столицы.

«В 90-е годы и начало 2000-х стройки в Московском регионе как часы работали, хотя всю страну лихорадило. Но всех кто в то время руководил строительством, отстранили от работы как «потерявших доверие». На смену строителям пришли экономисты, вот и результат. Научили мигрантов всему, а своих разучили. Да, у «прибыли» глаза слепые», - рассказал пенсионер.

«Дело не только в зарплате. Мигрант не выступает. Косяки, воровство, некачественные материалы и т.д.? Пофиг, не его дело. Им можно и оплату задержать, и урезать и прочее. Так же - инновации и технологии? Нафиг. Ручной труд. Могут красить валиками, по старинке огромные объёмы, т. к. владелец жадный», - приводит свои измышления читатель.

«Сложно, но, похоже, силовики начали побеждать строительное лобби. И я с Бастрыкиным абсолютно согласен. Эти ребята, которые не могут досчитать до десяти, занимаются постройкой, в том числе и стратегических объектов вроде атомных электростанций. Не знаю, о чем вообще застройщики думают», - разозлён россиянин.

«Сложно будет работодателям избалованным дешёвой и бесправной рабочей силой отказаться от мигрантов. Я бы даже сказал что невозможно», - считает студент.

«Сколько триллионов рублей выводят мигранты из страны? Это скоро ударит по застройщикам. Кто будет покупать квартиры, если у народа не будет денег? К тому же, мигрантов на стройки наберут, а потом жалуются, почему у нас дома разваливаются, строительные специальности в грязь в топтали, платят копейки…» - возмущён строитель.

«Правильно мыслите господа руководители. Оказывается все просто, нужна достойная оплата труда. Пора прекращать играть с огнём - с завозом мигрантов в нашу страну! Это чревато самыми опасными последствиями для России и сиюминутные выгоды на стройках этого не стоят!» - увидел разумное зерно в словах Бочкарева и Бастрыкина читатель.

«Мы начали большой распил бюджета, под названием «реновация», но не подумали где будем брать трудяг, пашущих за еду, - но есть и те, кто прочитал между строк совсем другое. - Может поменьше бордюров и плитки менять, а освободившиеся трудовые ресурсы переключить на стройки?»

«Начнут с мигрантов... А там и до геномных паспортов граждан РФ рукой подать. Геномная регистрация - это унижение и оскорбление человеческого достоинства. Люди это не скотина», - считает правозащитник.

«Согласен, где гарантия, что завтра геномная регистрация не коснётся местных жителей? Мостик-то узок...» - вторит предыдущему комментатору следующий.

«Иностранных мигрантов просто не должно быть в стране тогда и регистрировать не придётся. Надеюсь, Аллах запретит им сдавать ДНК, и они к нам не поедут», - иронизирует читатель.

«Хорошее решение, Бастрыкин. Но самое лучшее: пусть остаются дома и строят свою экономику», - поделился мнением сибиряк.