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От нечего делать: Дмитрий Быков – о новой статье Медведева

Статья Дмитрия Медведева «Шесть уроков одной пандемии» выглядит очень странно

Фото: Global Look Press

Больше всего она похожа на стихотворение Блока «Скифы»: придите в мирные объятья, товарищи, мы станем братья! Мы к вам со всей душой, а вы не признаете нашу вакцину; мы строим мирный проект «Северный поток – 2», а вы его торпедируете; мы надеялись, что пандемия вернет нас в семью цивилизованных народов, потому что надо же сплачиваться перед лицом опасности, а вы что делаете?! И неважно, что мы перед лицом этой опасности не только не сплачиваемся, а все яростнее ищем новых врагов, нашиваем звезды иноагентам, ужесточаем риторику против Запада и Украины (в предыдущей статье того же Медведева). Неважно, что у нас до сих пор нельзя привиться ничем, кроме «Спутника». Неважно, что малый и средний бизнес остались почти без помощи, а пандемийные ограничения касаются лишь нежелательных концертов. Система, умеющая питаться только людьми, ни при каких угрозах не перейдет на вегетарианство: у нас и во время войны не переставали сажать за анекдот – что нам пандемия!

Особенно трогательно, что Медведев пытается через головы всякой мелкой европейской шелупони обратиться к американскому президенту (мы всегда уважали только масштаб) и похваливает Китай (они сумели ввести жесткие меры и всех вакцинировать, что может кому-то не нравиться, зато эффективно). Разумеется, адресат этой статьи – не российский читатель, потому что он на помощь государства не рассчитывает, в его добрые намерения не верит и вообще видит ситуацию изнутри. Расчет на легковерных партнеров, которые всегда тают, стоит вместо угроз предложить им солидарность и благие намерения. Очень может быть, судя по литературной активизации Медведева, что ему в самом деле мерещится возвращение на вершину российской власти. С кадровым резервом у России сейчас не очень хорошо, а Запад за дешевый газ и не такое стерпит.  

Впрочем, весьма вероятно, что Запад успел за это время поумнеть и ни на что не купится. Тогда статья Медведева имеет примерно такой же смысл, как массовые отравления паленым алкоголем в последнее время: человек, у которого нет никаких перспектив, использует локдаунные каникулы для разных форм самоопьянения. Российскому населению сегодня во всех смыслах нечего делать – политики у него нет, работу отняли, перспективы отменены. В этой ситуации каждый развлекается, как может: кто-то возбуждает дела против моделей и блогеров, кто-то спивается паленкой, а кто-то пишет статьи, в которых на двадцать тысяч знаков нет ни одного осмысленного слова. И как хотите – из всех вариантов самоублажения этот по крайней мере самый безобидный.

Фото: Александр Шпаковский
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