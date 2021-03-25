Как будет выглядеть метавселенная, которую собирается создать Цукерберг?

Стоит вам только надеть очки дополненной реальности, как вы сможете переместиться в параллельный мир, где вместе с вами знакомятся, работают и ходят в ночные клубы аватары других людей.

Кстати говоря, впервые термин «метавселенная» появился в 1992 году в романе писателя-фантаста Нила Стивенсона «Лавина». По задумке автора, доступ в нее через персональные терминалы получают все пользователи. В метавселенной можно покупать одежду, недвижимость ( тоже виртуальную), а также открывать бизнесы, знакомиться... Словом, осуществлять самые смелые задумки, о которых в обычной жизни вы не рискнули бы даже мечтать.

Словом, получается такой идеальный мир, из которого можно в любой момент перейти в привычный нам реальный. По задумке Цукерберга, люди в метавселеной будут не просто смотреть на интернет, как мы делаем это сейчас, а быть его непосредственным участником, то есть жить в нем.

Фактически Марк вознамерился создать цифровое государство, а то и целую планету, в котором он будет главным законодателем, фактически Богом.

Эта задумка позволит миллионам людей перестать работать в офисах, получать образование дома, переехать жить на природу и вообще даст огромный простор для творчества.

Хорошо это или плохо, мы увидим в ближайшие годы, потому что работа над созданием метавселенной уже идет полным ходом.