Как будет выглядеть метавселенная, которую собирается создать Цукерберг?
Основатель Фейсбука объявил о запуске виртуальной реальности и экономики, которые заменят привычную жизнь
37-летний медиамагнат решил не просто переименовать свою компанию в МЕТА, он официально объявил о запуске параллельной цифровой реальности, которая вполне может вытеснить привычную нам реальность.
Так, Цукерберг выложил в своем блоге ролик, на котором фехтует с голограммой. Вскоре это станет возможным, сообщил он. Мы сможем встречаться и проводить время с друзьями и знаменитостями, не пересекая границы континентов и городов.
Также Марк сообщил о скором появлении целых виртуальных городов со своей экономикой, своей архитектурой и собственными законами жизни.
Стоит вам только надеть очки дополненной реальности, как вы сможете переместиться в параллельный мир, где вместе с вами знакомятся, работают и ходят в ночные клубы аватары других людей.
Кстати говоря, впервые термин «метавселенная» появился в 1992 году в романе писателя-фантаста Нила Стивенсона «Лавина». По задумке автора, доступ в нее через персональные терминалы получают все пользователи. В метавселенной можно покупать одежду, недвижимость ( тоже виртуальную), а также открывать бизнесы, знакомиться... Словом, осуществлять самые смелые задумки, о которых в обычной жизни вы не рискнули бы даже мечтать.
Словом, получается такой идеальный мир, из которого можно в любой момент перейти в привычный нам реальный. По задумке Цукерберга, люди в метавселеной будут не просто смотреть на интернет, как мы делаем это сейчас, а быть его непосредственным участником, то есть жить в нем.
Фактически Марк вознамерился создать цифровое государство, а то и целую планету, в котором он будет главным законодателем, фактически Богом.
Эта задумка позволит миллионам людей перестать работать в офисах, получать образование дома, переехать жить на природу и вообще даст огромный простор для творчества.
Хорошо это или плохо, мы увидим в ближайшие годы, потому что работа над созданием метавселенной уже идет полным ходом.