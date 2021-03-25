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Бастрыкин предложил брать образцы ДНК у всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов

По мнению главы СКР, такие меры обеспечат «дополнительный барьер проникновению на рынок труда криминальных элементов»

Фото: Global Look Press

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что в России необходимо ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих в страну из ближнего зарубежья. 

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам – более успешно раскрывать совершенные ими преступления», сказал он в интервью «Интерфаксу»

В соответствии с нынешним законодательством, обязательной геномной регистрации (взятию образцов ДНК – прим. ред.) в РФ подлежат осужденные и отбывающие наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления.

По словам Бастрыкина, в России нужно принять закон, в котором следует «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Кроме того, уверен глава ведомства, нужно «четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля». Бастрыкин связал необходимость нововведений с ростом числа преступлений, совершаемых мигрантами: по данным главы СКР, за период с января по июнь 2020 года в России было расследовано свыше 17 тысяч таких правонарушений, а за первое полугодие 2021-го – около 19 тысяч.

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