Главное к 31 октября: Отравление россиян в Египте, вакцинация набирает новые обороты, а врачи отмечают новые постковидные симптомы

Отель в курортном городе Хургада в Египте закрыли после отравления 40 россиян. Как сообщает ТАСС, в больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, еще 36 человек проходят лечение.

Как отмечается, состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник. Что стало причиной отравления, пока неизвестно.

При этом, по данным РЕН-ТВ, отель работает в прежнем режиме, в ресторане отеля кормят отдыхающих, а туристов не спешат расселять по другим гостиницам.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объем вакцинации от COVID-19 в столице увеличился в пять раз.

«Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», – цитирует его слова РИА Новости.

По словам Собянина, то же самое наблюдается и среди пожилых москвичей.

Американская газета The Washington Post сообщила, в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и конвои, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты. Официальные лица в Соединенных Штатах и ​​Европе начали замечать эти движения, после того, как Россия завершила в середине сентября масштабные совместные военные учения с Беларусью Запад-2021.

Как отмечается, спутниковые снимки показывают, что силы армии России не вернулись к местам дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцину «Спутник V» до сих пор не признали в Европейском агентстве лекарственных средств. Как он заявил в интервью «Вечерней Москве», если бы признание вакцины «Спутник V» происходило по результатам ее практического использования, то процесс пошел бы быстрее.

«Имеется ряд проблем, которые именно из-за этой несогласованности возникают. Просто для примера. В отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с нашими. Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные», – отметил Гинцбург.

В Роспотребнадзоре назвали постковидные симптомы при дельта-штамме.

«В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям», – рассказала ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова