Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:11

«Готовят электронный концлагерь»?» В сети обсудили, для чего кабмин вводит цифровые дубликаты документов

Россияне думают, что это приведёт к «взятию кредитов», «продаже квартир», и называют время «лихими 20-ми»

Фото: Global Look Press

На сайте кабмина сообщается, что правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты.

«С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в публикации.

В списке - военный билет; удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах; свидетельство об усыновлении; различные медсправки и судебные решения.

«Также в перечне - документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства загс, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык; документы об инвалидности, полученные за границей», - добавляется в сообщении.

Процедура оформления не займёт много времени: сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. В течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг, храниться он будет бессрочно.

Но что-то в соцсетях радости кабмина не разделяют, выдвигая версии, к чему это может привести.

«Готовят «электронный концлагерь», где ничего потом не докажешь, оказавшись жертвой чьих-то манипуляций или злоупотреблений?» - задаёт риторический вопрос читатель.

«Как только я прошёл перепись населения на портале «Госуслуг», мне буквально сразу же, уже на следующий день, начали звонить из различных колл-центров. На портале «Гоуслуги» своё дело знают туго. Как только Вы вносите туда какие-либо дополнительные данные, такое чувство, что портал «Гоуслуг» сразу же передаёт их мошенникам. Ничего личного. Только бизнес», - рассказал свою историю россиянин.

«А какая вероятность, что я "возьму" кредит по этим данным?» - на всякий случай уточнил пенсионер.
«300%. И даже больше. Вы в России», - ответили ему.

«И квартиру вашу продать могут. Без вас. От вашего имени. Как будто бы это вы сделали. Не удивляйтесь! А что с вами потом будет, это вообще неизвестно. Россия. «Лихие 20-е», - расписал москвич.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Общество 33 минуты назад

«А как без карточек на еду Луну и Марс осваивать?» В сети иронизируют над инициативой Минэкономразвития

Общество 39 минут назад

«Вампиры не любят, когда звонят упыри»: в Сети появился ролик о телефонных мошенниках

Общество 58 минут назад

Депутат Госдумы отстоял право жителей Перми кормить бездомных животных и назвал Рашкина VIP-браконьером

Общество 1 час назад

Путин видит угрозу в компьютерных играх из-за финансирования терроризма

Общество 2 часа назад

Рашкин-убийца лося, сломавшийся Минюст и Навальный за иерея: новости к вечеру 29 октября

Общество 3 часа назад

Бастрыкина взяли в «блокаду»

Общество 3 часа назад

Рашкин и лось: накажут ли депутата Госдумы за браконьерство? Зависит от изощрённости адвоката

Общество 4 часа назад

«Матвиенко, "спасибом" сыт не будешь!» Медики ответили спикеру Совета Федерации

Общество 4 часа назад

Четыре катастрофы за неделю: почему взрываются газовые плиты и колонки в российских квартирах

Общество 4 часа назад

Эксперт: закупать ли дорожающие рис, гречку и овсянку впрок

Общество 4 часа назад

Полиция нашла два чехла с оружием в лесополосе, где был задержан Рашкин

Расследование 4 часа назад

Болезнь, утечка данных, две статьи УК. Что грозит покупателям ковид-паспортов?

Общество 4 часа назад

«То есть, лишать прав будут даже пьяных прокуроров и судей? И депутатов? И их мажоров-детей под наркотой?»

Общество 5 часов назад

Впервые в России дали реальные сроки за оскорбление чувств верующих: блогеры отправятся в колонию на 10 месяцев

Общество 5 часов назад

«Кто-нибудь, разбудите его – все работают в штатном режиме!» В сети обсуждают слова Собянина, что все предприятия соблюдают ограничения

Политика 5 часов назад

«Блаженны изгнанные за правду»: Алексей Навальный поблагодарил уволенного из-за него священника

Общество 5 часов назад

Светлану Светличную положили в больницу

Политика 5 часов назад

Мученик за Навального

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика