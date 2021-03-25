«Готовят электронный концлагерь»?» В сети обсудили, для чего кабмин вводит цифровые дубликаты документов

На сайте кабмина сообщается, что правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты.

«С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в публикации.

В списке - военный билет; удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах; свидетельство об усыновлении; различные медсправки и судебные решения.

«Также в перечне - документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства загс, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык; документы об инвалидности, полученные за границей», - добавляется в сообщении.

Процедура оформления не займёт много времени: сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. В течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг, храниться он будет бессрочно.

Но что-то в соцсетях радости кабмина не разделяют, выдвигая версии, к чему это может привести.

«Готовят «электронный концлагерь», где ничего потом не докажешь, оказавшись жертвой чьих-то манипуляций или злоупотреблений?» - задаёт риторический вопрос читатель.

«Как только я прошёл перепись населения на портале «Госуслуг», мне буквально сразу же, уже на следующий день, начали звонить из различных колл-центров. На портале «Гоуслуги» своё дело знают туго. Как только Вы вносите туда какие-либо дополнительные данные, такое чувство, что портал «Гоуслуг» сразу же передаёт их мошенникам. Ничего личного. Только бизнес», - рассказал свою историю россиянин.

«А какая вероятность, что я "возьму" кредит по этим данным?» - на всякий случай уточнил пенсионер.

«300%. И даже больше. Вы в России», - ответили ему.

«И квартиру вашу продать могут. Без вас. От вашего имени. Как будто бы это вы сделали. Не удивляйтесь! А что с вами потом будет, это вообще неизвестно. Россия. «Лихие 20-е», - расписал москвич.