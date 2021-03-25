Елена Драпеко: «Депутатов нужно кормить как шахтёров»

На днях группа депутатов выразила недовольство организацией питания в думских кафе и столовых, которые закрыли. Питанию депутатов Госдумы всегда придавалось особое значение – ведь им сочинять законы, по которым жить всей стране. О правильном питании избранников народа «Собеседник» спросил думскую долгожительницу Народную актрису Елену Драпеко, которая на протяжении 30 лет занимает должность заместителя председателя комитета по культуре Госдумы.

– Как в таких условиях кормить депутатов?

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿– Как шахтёров, мы ходим с «тормозочками», по-вашему, это «ланч-бокс». То, что накануне готовлю вечером, утром это все в судочках и в баночках приношу с собой. И ем у себя в кабинете – до заседания или после заседания. Поэтому то, что с собой принесёшь, то и ешь. И мы так живём уже больше полугода. У нас 3000 человек работает ежедневно в здании государственной Думы – у нас же не только депутаты, у нас аппарат, у нас эксперты, обслуга там всякая, охрана.

– Нелёгкая у вас работа...

– Да не говорите! Но, шахтёрам ещё труднее, так что мы привыкли, ничего страшного. Для меня это не проблема, это проблема для мужчин, которые готовить не умеют. Все с этими «тормозочками» ходят. Ну, хорошо тем, кого жена дома ждёт. А жёны депутатов живут в регионах, мало, кто сюда привёз жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет.

Тут бедный Харитонов [Николай] попросил открыть у нас буфет хотя бы там, где депутаты заседают – мы же сидим с утра до вечера без обеда. У нас зал заседаний, мало того, что без окон, так и буфета нету. Поэтому у нас такая трудная жизнь. Ну, это не самое большое горе в нашей жизни. Мы как-то его преодолеваем.