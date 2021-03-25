Елена Драпеко: «Депутатов нужно кормить как шахтёров»
«Мечта пожилой женщины проводить свой день рождения на работе», – призналась «Собеседнику» депутат Госдумы в свой 73-й год рождения
На днях группа депутатов выразила недовольство организацией питания в думских кафе и столовых, которые закрыли. Питанию депутатов Госдумы всегда придавалось особое значение – ведь им сочинять законы, по которым жить всей стране. О правильном питании избранников народа «Собеседник» спросил думскую долгожительницу Народную актрису Елену Драпеко, которая на протяжении 30 лет занимает должность заместителя председателя комитета по культуре Госдумы.
– Как в таких условиях кормить депутатов?
– Как шахтёров, мы ходим с «тормозочками», по-вашему, это «ланч-бокс». То, что накануне готовлю вечером, утром это все в судочках и в баночках приношу с собой. И ем у себя в кабинете – до заседания или после заседания. Поэтому то, что с собой принесёшь, то и ешь. И мы так живём уже больше полугода. У нас 3000 человек работает ежедневно в здании государственной Думы – у нас же не только депутаты, у нас аппарат, у нас эксперты, обслуга там всякая, охрана.
– Нелёгкая у вас работа...
– Да не говорите! Но, шахтёрам ещё труднее, так что мы привыкли, ничего страшного. Для меня это не проблема, это проблема для мужчин, которые готовить не умеют. Все с этими «тормозочками» ходят. Ну, хорошо тем, кого жена дома ждёт. А жёны депутатов живут в регионах, мало, кто сюда привёз жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет.
Тут бедный Харитонов [Николай] попросил открыть у нас буфет хотя бы там, где депутаты заседают – мы же сидим с утра до вечера без обеда. У нас зал заседаний, мало того, что без окон, так и буфета нету. Поэтому у нас такая трудная жизнь. Ну, это не самое большое горе в нашей жизни. Мы как-то его преодолеваем.
«Мечта пожилой женщины»
– Ну, вообще, какие у вас новости, Елена Григорьевна?
– Новости хорошие: сегодня у меня день рожденья.
– Поздравляю!
– Спасибо! Я его на работе провожу. Это вообще мечта пожилой женщины – проводить свой день рождения на работе. Представляете? Не на лавочке с подружками, а на работе.
– Коллеги уже вас поздравили?
– Да, конечно, меня сегодня засыпали букетами, поздравлениями, сегодня все звонят. Я сегодня в Петербурге, у меня межпарламентская ассамблея, заседает комиссия по культуре и информации, спорту и туризму. Часть у нас в онлайне из-за ковида. Мы приспособились. Часть тех, кто могли приехать – вживую сидят. Так что я очень довольна сегодняшним днём.
Я сегодня договорилась с белорусским коллегой о том, что мы вместе с ним заключаем законопроект о противодействии незаконному вывозу культурных ценностей с территорий союзного государства России и Белоруссии. Оказалось, у него и у меня уже много существующих наработок. Он их тут же притащил. И мы прямо там в Таврическом дворце стали их обсуждать.
А у меня рабочая группа, в которой представлены МВД, ФСБ, Интерпол и прочие уважаемые организации. Из этого может получиться очень неплохое межгосударственное соглашение.
«Приходится отрабатывать»
– Вторая новость – вот у нас объявили локдаун. Запретили принимать избирателей, поэтому завтра я поеду на дачу. Проведу два дня в лесу, под ёлочками с белочками. У меня лисы, белки живут там, ёжики. Это на даче под Петербургом, километров 30. У меня есть домик, я его купила давно, ещё когда была преподавателем в университете и была бедной. Он небольшой и в очень хорошем месте.
– Но сейчас-то вы не бедная?
– Сейчас я не бедная. Оказалось, что я уникальный специалист просто.
– Почему?
– Ну, потому что избиратели избирают меня уже 6-й раз. У меня большой избирательный округ, 500 тысяч человек там. Избиратели дружно за меня проголосовали, я им благодарна очень за то, что, они мне доверяют. Единственное, что, конечно, приходится отрабатывать. Ну вот, сейчас хвасталась, что есть проблемы, которые они передо мной поставили летом, уже к осени удалось решить к зимнему сезону. Это в основном связано с жильём – ЖКХ, отопление, водоснабжение, в общем, такие малохудожественные вопросы, от которых зависит реальная жизнь людей.
– Что преподнесли вам в качестве подарка ваши коллеги или избиратели?
– Сейчас мне подарили очень хороший подарочек. Моя коллега руководитель нашей делегации межпарламентской подарила мне такую штучку из шишек. Даже не из шишек, а из орехов, кундука. Такая веточка совершенно чудная и на ней сидят эти фундучны. Она на подставке очень хорошо будет смотреться у меня в моем лесу дремучем. Очень славная штучка такая. Прелестная совершенно.
Она вообще очень большая затейница, в прошлый раз мне рюмку подарила внутри которой была хрустальная роза. Когда в неё чего-то наливаешь, роза становится большая пушистая такая красивая. Сейчас подарила мне вот эти шишки.
Последний день перед локдауном
– Вы уже как-то отметили свой день рождения?
– Нет, вся семья моя в Москве. Поэтому, узким кругом вечером хочу увидеться со своей подружкой, с которой училась в театральном институте и с моими помощниками. Из-за этой пандемии все рестораны и кафе в Петербурге закрываются. Слава богу, они сегодня в последний день работают. Все забито. Но нам удалось забронировать один маленький столик.
– В последний день перед локдауном успеете отпраздновать...
– Ну, конечно, хоть день рождения отметим. Сегодня же ещё день рождения комсомола! 103 года. А за моей спиной комсомольские стройки – Байкало-Амурская магистраль, Саяно-Шушенская ГЭС и все эти автомаши – мы везде были, со всеми этими шефскими концертами ездили. Это было так весело. Я сейчас смотрю иногда на старые фотографии. Думаю, боже, какие же были замечательные, весёлые – абсолютно беззаботные, бесплатные времена.
– Юность всегда замечательна...
– Конечно! Но люди были какие-то более такие открытые, никогда не спрашивали, сколько мне заплатят. Артисты, правда, вообще сумасшедшие. У нас, когда шефский концерт делаешь, так их очередь выстраивается. Когда начинаешь коммерческий концерт какой-то, торгуются за каждый рубль. Недавно юбилей Есенина был, благотворительный концерт для ветеранов. Вы не представляете, как ветераны выдержали, часа три, наверное – артисты выходили один за другим на сцену и все ругались, кто первым пойдёт.
– Как ваша артистическая деятельность, приглашают сниматься?
– Практически нет, очень редко. На праздничные концерты, юбилеи, на 9 мая меня приглашают на большие площадки в «Октябрьский зал», на Дворцовой площади я выступала с художественными произведениями. В кино, к сожалению, уже не приглашают. Ну, стара стала, наверное. Либо боятся, у меня уже образ депутата на лбу. Ну, я не сильно переживаю, мне хватает работы.
Про бюджет России
– А что сейчас беспокоит вас больше всего?
– Бюджет Российской Федерации меня беспокоит. Все делят, кому чего достанется. Самый большой кусок опять достаётся банкирам. Очень хорошо Оксана Дмитриева задала вопрос в зале. Она спросила – «Какая сакральная тайна кроется в том, что имея профицитный бюджет – доходы, которые мы вынуждены откладывать на будущее, мы берём такие крупные займы в западных банках? Они нам зачем? Если у нас столько денег, зачем мы ещё их занимаем? Чужие, занимая под проценты, а свои вкладываем под более низкие проценты в фонд благосостояния»? Она задала этот вопрос, и люди затихли в зале. Мы-то все понимаем, что это банковскую систему кормят. А могли бы кормить население...
Инфляция в 7,8%
– А растущие цены в магазинах вас беспокоят?
– Ну, естественно, конечно, как всех людей. У меня избиратели просто плачут. У нас в бюджет заложенная инфляция 5,8%. Ну, даже само правительство говорит, что будет не 5,8, а 7,8% – в лучшем случае. Реальная инфляция гораздо выше, чем нам, подсчитало правительство. А все увеличения выплат считается от 5,8%. Они говорят, «мы вам прибавили». Если исходить из реальной ситуации, то у нас сокращение доходов, а у нас и так половина населения живёт на грани нищеты. Это, конечно, всех беспокоит.