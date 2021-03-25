Дефицита икры не будет, а будет дефицит денег»: в сети отреагировали на слова главы Росрыболовства

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума заявил, что объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет.

По его словам, в целом объем вылова лососёвых предполагает серьёзное снижение цен, но говорить, какими они будут, пока преждевременно.

«Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля - понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», - сказал глава Росрыболовства.

Идея регулирования цен на красную икру также не обсуждается, добавил он.

«Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно. Но дефицита сто процентов не будет, у производителей цены сниженные», - заключил Шестаков.

В сентябре отраслевые эксперты отмечали, что отпускные и розничные цены на красную икру начали снижаться из-за хорошей путины - в этом году в России добыли уже больше 500 тысяч тонн лососевых. По данным консалтингового агентства Agro and Food Communications, это второй результат за последние 20 лет - после рекордного вылова 2018 года.

Сейчас, по словам экспертов, цены на икру на столичных прилавках колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм - это примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году. Ежегодно россияне потребляют порядка 15-19 тысяч тонн красной икры.

Впрочем, в соцсетях оптимизм Шестакова не поддержали.

«Дело в том, что такой икры нам не надо. Дайте хорошую икру, а не красную массу в виде шариков, по цене настоящего продукта. Была бы возможность пальмовое масло закачивали бы в шарики», - написал читатель.

«Дефицита скоро ни в чем не будет, все будет гнить на прилавках…» - пессимистично отметил россиянин.

«Икру могут позволить себе москвичи и питерцы. Для чего на всю страну трезвонить о ней?» - задался вопросом пенсионер из Сибири.

«Цена у этого изобилия в столовке Госдумы какая будет?» - прозвучал риторический вопрос.

«Значит, цену установят заоблачную, что покупать её никто не будет и дефицита икры в стране не будет», - сделал вывод уралец.

«Дефицита икры не будет, а будет дефицит денег», - подытожил москвич.

«Ахахахахахах, слышал эту же новость в августе-сентябре, когда её стало не хватать и икра взлетела в цене на 30%. Удачи!.. А ещё вспомните, как три года назад тоннами икру уничтожали, чтоб цена на неё не упала», - рассказывает петербуржец.

«Молодцы! Юмор в эти тяжёлые времена весьма кстати. Хорошо, что варёная колбаса и горошек не в дефиците для оливье на Новый год, и мандаринки есть», - ироничен ещё один читатель.

«А где чёрная икра, что скажет Росрыболовство? Я и красную не ем, все больше макарошки, просто интересно», - написал пенсионер.

«Ну да, дефицит игры это сейчас главная проблема у россиян. Больше же нет проблем. Сюрреализм какой-то!» - написал студент филфака.

«Это как в советских магазинах не было дефицита крабов - их никто не покупал, потому что они были слишком дорогие», - вспомнил мужчина в возрасте.

«Ну, слава Богу, а то хамон уже складировать некуда, осталось только икрой запастись... Блин, порадовали!» - ирония к этой новости зашкаливает.

«Конечно, не будет. Кто ж её покупать-то будет? Так и сгниёт на полках», - считает представитель «среднего класса».

«Меня лично, цена давно не пугает, в последний раз покупал икру в 2012-м, а потом стало не по карману, И, судя по развитию экономики, уже не станет», - замечает напоследок рабочий завода.