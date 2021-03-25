«А как без карточек на еду Луну и Марс осваивать?» В сети иронизируют над инициативой Минэкономразвития

Власти России вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим. Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом рассказали два близких к министерству источника.

В Минэке предложили проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих россиян, которая позволила бы сократить негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства. Кроме того, министерство выступило за создание отдельного федерального проекта по поддержке аграриев, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей государственной помощи, развитие фермерских ярмарок выходного дня, а также за активное участие предприятий в сельхозстраховании.

Ранее представители Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложили ввести в России продуктовые карточки для бедных. Позже в СМИ появилась информация, что в Минпромторге РФ решают, как эти карточки будут работать. Но Госдума отклонила такую идею. По мнению депутатов, продуктовые карточки приведут к расслоению общества.

В соцсетях активно обсуждают данную тему – от карточек – до помощи малоимущим.

«Дайте лучше денежками, а мы уж - пенсионеры - будем знать, за что и на что потратиться», - написал пенсионер.

«Вот здесь-то немножечко надо поправить - не только малоимущим, но и одиноко проживающим. И ещё проконтролируйте, чтобы главы администраций не забирали гумпомощь себе, а то в отчёте сказано одно, а на деле совсем другое», - отметил читатель.

«Предложите крупным торговым сетям вместо утилизации испорченных товаров раздавать их гражданам. Чтобы они уже не толпились у мусорных баков. Позор системе, которая довела экономику до этого», - предложил россиянин.

«Да ладно, а бабушек с их укропом будем и дальше плющить? Своих сельхозбаронов и скотоолигархов вы поддерживать собрались, причём за счёт бюджетных денег малоимущих», - сделал вывод москвич.

«А «среднему классу» с доходом в 17 тысяч рублей в месяц помощь не нужна?» - вспомнил слова Путина уралец.

«С ростом цен мы сделать ничего не можем или не хотим, будем бороться с бедностью путём раздачи продуктовых карточек, может быть. Ну да, ну да, об этом уже лет 5 талдычат, а воз и ныне там», - рассуждает экономист.

«Что, карточки вводить будут? Встали с колен!» - в шоке читатель.

«Ну, а как без карточек на еду Луну и Марс осваивать, вы подумали?» - иронизирует студент.

«Да не россиян они хотят поддержать просрочкой, а за счёт бюджета ритейл хотят поддержать», - выдвинул версию сибиряк.