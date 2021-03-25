«То есть, лишать прав будут даже пьяных прокуроров и судей? И депутатов? И их мажоров-детей под наркотой?»

В пресс-службе Министерства юстиций сообщили, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ внесут поправку, позволяющую лишать водителей прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.

«В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включён состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьёзных нарушений правил дорожного движения. В настоящее время законопроект направлен на согласование», - говорится в сообщении пресс-службы Минюста России.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать поправку, предполагающую пожизненное лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде. В Федеральной службе судебных приставов также сообщили, что будут массово лишать водительских прав должников различных категорий.

Но что-то в соцсетях при этом уверены, что «гладко было на бумаге…» И это закон в итоге коснётся обычных россиян, а привилегированные, как нарушали, так и будут нарушать.

«А может сразу запретить ездить всем? Тогда и нарушений ПДД не будет совсем...» - ироничен в начале дискуссии читатель.

«Наконец-то проснулись! По дорогам разъезжают люди с сотнями нарушений! А потом удивляются количеству смертей...» - поддержал законопроект россиянин.

«Можно в этот закон внести поправки: лишать прав пожизненно руководителей дорожных служб за отвратительное состояние дорог?» - уточнил уралец.

«Надо быстрее уже принимать эту норму. И кроме злостных нарушителей ПДД лишать прав и злостных неплательщиков двух и более штрафов за нарушение ПДД. Именно такой мерзавец с двумя десятками неоплаченных штрафов за превышение скорости выехал нам на встречку и сделал всю семью инвалидами. Пусть такие нелюди ходят пешком!» - рассказал свою историю сибиряк.

«Должников различных категорий лишать прав - полный бред. Если работа должника – водитель, то кто выиграет из-за лишения прав? Тогда платежи по долгам прекратятся на какое-то время, что займёт поиск работы», - рассуждает петербуржец.

«Этим законом вы только увеличите размер взятки», - считает студент.

«То есть, лишать прав будут даже пьяных прокуроров и судей? И депутатов? И их мажоров-детей под наркотой?» - в шоке россиянин.

«Вы что?! Бояре не подсудны! - ироничен следующий комментатор. – К тому же, а что помешает им ездить без прав?»