Суд назначил наказание для владельцев «Зимней вишни» и других фигурантов дела о пожаре в ТЦ

Заводский районный суд Кемерово признал виновными фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Их приговорил к срокам от пяти до 14 лет лишения свободы, передает «РИА Новости» из сала суда.

Самый большой срок получила гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ «Зимняя вишня») Юлия Богданова. Ее приговорили к 14 годам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Технического директора этого предприятия Георгия Соболева приговорили к 11 годам. Гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок приговорили к 13,5 года лишения свободы.

Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина осудили на шесть лет лишения свободы за халатность. Он обвиняется в том, что не организовал управление силами и средствами на месте пожара, из-за чего погибли люди.

Начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина приговорили к пяти годам лишения свободы. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сроки получили также охранник Сергей Антюшин (8 лет), руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (6,6 года), инженер противопожарной системы Александр Никитин (5,5 года).

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. В результате него погибло 60 человек.