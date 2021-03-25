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«Следующий его шаг – запретить анекдоты о себе»: Беглов решил наказать сатирическое издание за «новость» о цене на проезд в Питере

В издании «Панорама» прокомментировали заявление Беглова, который намерен жаловаться в полицию на «новость» о подорожании проезда в метро

Беглов
Фото: Google Look

В сатирическом издании «ИА Панорама» прокомментировали «Собеседнику» слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за «новости» издания о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга увеличится во время нерабочих дней. 

«У нас сатирическое издание, строго соблюдающее законы РФ. Под каждым материалом предупреждение с текстом – Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями. Конечно, мы понимаем резонансность, которую вызвал материал, но нашей вины в этом нет. Распространяли материал обычные пользователи Сети на разных ресурсах. Как мы можем нести ответственность за это?» – заявили в издании. 

Там добавили, что, как они слышали, Беглов не любит сатиру и наверное, следующим его шагом станет запрет анекдотов о себе. 

Как отмечается на сайте «Панорамы» под «новостями», все тексты «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Ранее Александр Беглов в эфире телеканала «78» назвал подонками «людей, которые распространяют такие слухи». 

«Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением», – приводит его слова РИА Новости.

Информационное агентство «Панорама» – российский сайт сатирических «новостей», функционирующий с 2017 года. Оно известно частым цитированием в СМИ и среди различных экспертов в программах на федеральных телеканалах.

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