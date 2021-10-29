Россиян предупредили о новых финансовых пирамидах в онлайн-играх

Банк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр, в том числе с использованием криптовалют. Об этом сообщает РБК.

Как рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, такие проекты составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид, и некоторые из них только начинают развиваться.

По его словам, они привлекают граждан возможностью легкого заработка, своей простотой и игровой формой.

«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков – как правило, знакомых или родственников», – заявил Лях.

Он отметил, что если нет новых игроков, проект останавливается и вывести деньги к этому моменту уже нельзя.

Как отмечается, средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая криптовалюты. В пример приводится игра CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium. Игроки в ней приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки составляет порядка $250, а максимальная может достигать миллионов.