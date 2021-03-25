Путин видит угрозу в компьютерных играх из-за финансирования терроризма

Президент Владимир Путин на встрече с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным задал вопрос о роли компьютерных игр в финансировании терроризма.

«Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь "стрелялке" условно говоря, вместо расчёта за оружие игрока, идёт оплата террористам. Это серьёзная проблема»

, – объяснил Чиханчин. Его слова цитирует «Интерфакс».

Сейчас ведомство совместно с ФСБ пытается построить модель финансового поведения террориста, для чего собираются массивы данных. В том числе под прицел силовиков и Росфинмониторинга попали радикальные молодёжные движения и террористы-одиночки.