Обязательная самоизоляция, комендантский час и неработающие кинотеатры. Какие ограничения вводят в российских регионах

Регионы массово вводят жёсткие ограничения из-за новой волны пандемии. «Собеседник» рассказывает, куда не стоит ехать на каникулы.

На фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса российские регионы пошли на жёсткие ограничения. Ещё до того, как по всей стране был введён режим «нерабочих дней», часть областей ушла на каникулы. В Новгородской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае нерабочие дни начались с 25 октября. В этих регионах приостановили свою работу торгово-развлекательные центры, кинотеатры, клубы и бассейны. Рестораны и кафе, а также салоны красоты продолжили работу, но только для посетителей с QR-кодами.

В Москве и Подмосковье нерабочие дни стартовали 28 октября - в городе объявили о массовом закрытии организаций, включая фитнес-центры, общепит и непродуктовую розницу. Корреспонденты «Собеседника» в ходе обхода города выяснили, что бизнес в целом соблюдает локдаун (видимо, из-за опасения крупных штрафов). Так, парикмахерские закрыты, рестораны работают только навынос, а крупные непродовольственные ритейлеры (вроде «М.Видео») продают товары онлайн. В пунктах выдачи заказов интернет-магазинов (Lamoda и Wildberries) закрыты примерочные.

Однако в общественном транспорте людей стало ненамного меньше. В часы пик там по-прежнему большое скопление пассажиров, ни о какой социальной дистанции речи не идёт. В соцсетях жители публикуют фотографии очередей на железнодорожных платформах (например, в подмосковных Тучково и Домодедово) и остановках общественного транспорта (в Химках и Щёлково).