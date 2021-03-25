Обязательная самоизоляция, комендантский час и неработающие кинотеатры. Какие ограничения вводят в российских регионах
«Собеседник» рассказывает, куда не стоит ехать на каникулы
Регионы массово вводят жёсткие ограничения из-за новой волны пандемии. «Собеседник» рассказывает, куда не стоит ехать на каникулы.
На фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса российские регионы пошли на жёсткие ограничения. Ещё до того, как по всей стране был введён режим «нерабочих дней», часть областей ушла на каникулы. В Новгородской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае нерабочие дни начались с 25 октября. В этих регионах приостановили свою работу торгово-развлекательные центры, кинотеатры, клубы и бассейны. Рестораны и кафе, а также салоны красоты продолжили работу, но только для посетителей с QR-кодами.
В Москве и Подмосковье нерабочие дни стартовали 28 октября - в городе объявили о массовом закрытии организаций, включая фитнес-центры, общепит и непродуктовую розницу. Корреспонденты «Собеседника» в ходе обхода города выяснили, что бизнес в целом соблюдает локдаун (видимо, из-за опасения крупных штрафов). Так, парикмахерские закрыты, рестораны работают только навынос, а крупные непродовольственные ритейлеры (вроде «М.Видео») продают товары онлайн. В пунктах выдачи заказов интернет-магазинов (Lamoda и Wildberries) закрыты примерочные.
Однако в общественном транспорте людей стало ненамного меньше. В часы пик там по-прежнему большое скопление пассажиров, ни о какой социальной дистанции речи не идёт. В соцсетях жители публикуют фотографии очередей на железнодорожных платформах (например, в подмосковных Тучково и Домодедово) и остановках общественного транспорта (в Химках и Щёлково).
В Санкт-Петербурге всё строже. Непродовольственные магазины и общепит закрыли, в гостиницу можно заселиться только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение трёх дней до заезда. Временно приостанавливается проведение спортивных и культурных мероприятий. После 7 ноября будут введены дополнительные ограничения - заведениям разрешено работать только до 23:00, работников старше 60 лет просят перевести на удалению.
Комендантский час объявлен в одном регионе - Хакасии. Местным жителям запретили покидать места проживания с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, в трёх городах приостановили работу общественного транспорта, а граждан старше 60 лет перевели на самоизоляцию. Минздрав Хакасии сообщает, что медучреждения работают «на грани возможностей».
Общественный транспорт остановили и в столице Тувы - Кызыле. Кроме того, с 30 октября там перестанут работать ТЦ, кафе и рестораны, ночные клубы и другие заведения.
Серьёзные ограничения ввели в Калининградской области - заселиться в местную гостиницу можно только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте. Общепиту разрешили работать навынос, а непродовольственные магазины закрыли. Театры разрешили наполнять на 50%.
В нескольких регионах решили объявить частичный локдаун. Например, на взъездах в Севастополь установили блокпосты для проверки QR-кодов. Губернатор Михаил Развозжаев объяснил это необходимостью ограничения турпотока в Севастополь. Справка о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте понадобится как при въезде в Севастополь, так и выезде из него. Кроме того, в городе закрылись учреждения сферы услуг. На въезде в Ивановскую область решили проверять QR-коды у организованных туристических групп.