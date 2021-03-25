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«Матвиенко, "спасибом" сыт не будешь!» Медики ответили спикеру Совета Федерации

Она поблагодарила врачей и сказала им «спасибо», вот только это не удовлетворило врачей

Фото: Global Look Press

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила медицинских работников за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

«Насколько важна работа медиков, все мы поняли в такой напряжённый пандемийный период. К сожалению, вирус пока не отступает. Нагрузка на медицинские учреждения огромная, врачи работают на износ», - сказала парламентарий в пятницу в ходе заседания Попечительского совета Центра Алмазова.

Обращаясь к представителям Центра, Матвиенко отметила, что в их лице хотела выразить глубокую признательность всем медицинским работникам нашей страны – врачам, медсёстрам, медбратьям, санитарам «за неравнодушное отношение к людям, за чуткость и отзывчивость, за ежедневный самоотверженный труд». Она подчеркнула, что в такой сложный период людям важно чувствовать поддержку медиков. Но и сами медработники «должны чувствовать внимание со стороны государства, знать, что медицина сегодня – это наш главный социальный приоритет», сказала спикер.

Вот только у медиков, активно пользующихся соцсетями, эти слова вызвали совершенно другую реакцию.

«Спасибо. Обычно нас ругают», - поначалу все вроде бы было спокойно.

«Матвиенко, «спасибом» сыт не будешь, ни сам, ни наши дети. Нам бы зарплату поднять!» - призвал врач.

«Согласен! Довели медицину до ручки, потом бросили людей на амбразуру. И… «спасибо» - возмущён читатель.

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