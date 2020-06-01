«Кто-нибудь, разбудите его – все работают в штатном режиме!» В сети обсуждают слова Собянина, что все предприятия соблюдают ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что подавляющее число предприятий в Москве соблюдают ограничения по COVID-19 в нерабочие дни.

«Мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать», - сказал Собянин.

Он отметил, что идут проверки по всем предприятиям, те, кто не соблюдает нормы, подвергаются административным штрафам.

Также Собянин сообщил, что число летальных исходов после COVID-19 у детей возросло.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - сказал он.

Накануне заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ежедневно в столице около тысячи детей заражаются ковидом - раньше этот показатель держался на отметке в 200-300. По словам чиновницы, каждый день в больницы попадают от 20 до 30 пациентов этой возрастной группы.

Также во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что по всей стране инфицированы почти 60 тысяч детей, у половины из них остро проявляются симптомы. По сравнению с прошлым годом в этой категории заболеваемость COVID-19 «кратно выросла», подчеркнул он.

В соцсетях эти выступления Собянина вызвали живое обсуждение и гнев людей.

«Кто-нибудь разбудите его! Почти все работают в штатном режиме», - рассказал читатель.

«Что-то мне подсказывает, что нас подготавливают к обязательной прививке для детей», - недоуменно вздохнула молодая мама.

«Всё же хотелось бы видеть реальную статистику, но... Составлять и интерпретировать её будут заинтересованные люди, поэтому она уже будет нереальной. Я не отрицаю, что да, ковид - это что-то новое и не безобидное, но и вакцина эта отнюдь не безобидна... Тут уж, извините, факты, наблюдаемые мною лично и моими знакомыми», - написал россиянин.

«Это из серии: «Просто поверьте, мы никогда не лжём», - остался ироничен студент.

«Согласен. А точные данные где? Или как обычно - верь нам, сам Собянин, главный врач мира сказал так», - солидарен с предыдущим комментатором следующий.

«Подготовка к поголовной вакцинации детей. Давно уже подбирается мэр...», - согласен москвич.

«Кто бы сомневался… Сейчас детская статистика рванёт вверх!» - уверен пенсионер.

«Началось. До детей добрались, сейчас страшилки начнутся каждый день», - согласен читатель.

«Когда Собянину уже кандидата медицинских наук дадут? Пора, пора…» - звучит напоследок неожиданный риторический вопрос.