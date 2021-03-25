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Четыре катастрофы за неделю: почему взрываются газовые плиты и колонки в российских квартирах

За прошлую неделю в России произошло четыре взрыва бытового газа. "Собеседник" выяснил, как можно обезопасить себя от подобных катастроф

Фото: Global Look Press

- Все причины аварий бытового газа делятся на две большие группы. Первая группа причина связана с техническим состоянием и обслуживанием, потому что газовое оборудование во многих регионах уже старое — его устанавливали в 60-70 годы прошлого века, - рассказала «Собеседнику» директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, профессор Ирина Ильина. - Вторая причина — это беспечное отношение к бытовому газу. В процессе перепланировки квартир люди часто закладывают вентиляционные отверстия на кухне, где стоят газовые плиты, и в условиях, когда закрыты форточки, это может привести к тому, что накапливается газ, и он может взорваться. Бывает, что, опять же, при ремонте газовые плиты переставляют в другое место и подводят к ним гибкие шланги. Если они перекручиваются или разрываются, тоже может произойти катастрофа. Третья проблема связана с тем, что во многих квартирах стоят очень старые газовые плиты, которые не оснащены никакими приборами, позволяющими избежать утечки газа: например, если вы поставили кастрюлю, вода убежала, залила огонь, а газ продолжает идти, он может накопиться - часто так происходит, когда в квартире живут пожилые люди. Отдельная проблема, когда газовые плиты используются для повышения температуры в квартире: когда уже наступили холода, а отопление не подключено, люди включают газ, открывают духовку и таким образом греют квартиру. Это тоже очень опасно. Именно бытовая небрежность в обращении с газом и устаревшее оборудование чаще всего приводят к ЧП.

Людям нужно всегда помнить, что газ — это очень опасно, напоминает эксперт.

- Если вы включаете газ, за ним надо всегда следить, чтобы не погас огонь, - продолжает профессор ВШЭ. - Обогреваться газом тоже нельзя. А самый лучший вариант — установить современную газовую плиту, которая оснащена автоматическим блокиратором — как только что-то нарушается, сразу перестает подаваться газ. Такие плиты очень распространены, они позволяют на 90 процентов избежать любой аварии, но и стоят они недешево — 35-40 тысяч рублей.

Пренебрегать своевременной диагностикой тоже нельзя.

- Многие люди не пускают газовиков — кто-то боится открывать двери посторонним, кто-то находится на работе во время всех этих обходов. У меня у самой есть родственница, которая согласилась пустить инженеров газовой службы только после того, как я к ней приехала. - приводит пример Ирина Ильина. - Но это не выход. Лучше позвонить в газовую службу и уточнить, идет ли проверка в доме. Газ требует контроля и регулярной проверки. Газовую службу также имеет смысл вызвать, если вы, например, купили газовую плиту или переустанавливаете ее.

Теги: #чп, #взрыв газа

Рубрика: Общество

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