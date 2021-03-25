«У нас сажают не преступников, а тех, кто их разоблачает?» В сети в шоке от международного розыска Савельева

МВД продолжает удивлять россиян. После того, как вскрылись факты насилия и пыток в учреждениях ФСИН, гремят не громкие отставки, а началось преследование того, кто рассказал о них.

Так, саратовская полиция объявит в международный розыск белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в колонии, сообщили в ГУМВД по Саратовской области.

«По имеющейся информации, он выехал за пределы России, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», - отмечают в региональном главке МВД.

Сергею Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сам сидел в колонии. Он заочно арестован, отметили в главке.

По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло её копирование. После он передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».

Уточняется, что 18 октября районный суд Саратова вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу - заочно.

Как ранее писали СМИ, Савельев передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в саратовской тюремной больнице. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырёх эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключённых, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

По факту самих пыток Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.

Между тем в соцсетях продолжают поддерживать Савельева и не понимают, почему МВД начало за ним охоту. Ведь в подобной ситуации должны награждать, а не объявлять в розыск.

«Человека хотят осудить за правду? А против тех, кто скрывал эту правду, какие меры применят?» - уточняет читатель.

«Страна чудес. Преступники не те, кто ворует или издевается над людьми, а те, кто про это говорит», - в шоке москвич.

«Сообщить о преступлении - наказуемо!» - вынес вердикт стране россиянин.

«Система полной деградации! Человек, рассказавший о творившемся беспределе, объявлен в розыск! Это говорит об одном - ИМ плевать на закон, на людей, живущих в этой стране!» - возмущён пенсионер.

«Россия Сноудена не выдаёт и надеется, что ей Савельева выдадут?» - задаёт риторический вопрос сибиряк.

«Вот тут я бы не хотела, чтобы его кто-то сдал. Если бы не он, как бы мы узнали о том, что творится беспредел?» - пишет студентка.

«Надеюсь этот программист уже в безопасной стране и под защитой. Вместо того чтобы наградить парня за то, что он вскрыл беспредел, на него статью вешают», - ещё один читатель остался в шоке.

«У нас сажают не преступников, а тех, кто их разоблачает?» - уточняет уралец.

«М-да, во что страну за последние годы превратили? Белое стало черным, добро стало злом. Сергей Савельев достоин награды, а не преследования», - уверен офицер запаса.

«Это все понятно, а за сами пытки когда арестовывать начнут?» - не понимает тишины в этом направлении бывший заключённый.

«…Осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло её копирование. «То есть, получается, что информация о преступлении у нас охраняется законом? За обнародование информации о совершённом преступлении в закрытой системе ФСИН теперь сажают в тюрьму? Товарищи из МВД вообще понимают, что делают? Доверие граждан к органам гос. власти и так низкое, а наши полицейские, судя по всему, ставят своей целью спустить это доверие совсем в канализацию...» - не понимает сотрудников МВД петербуржец.

«И как прикажете бороться с преступностью? Достал улики - в тюрьму. Таких амнистировать надо, а в перспективе - законом освобождать от всякой ответственности», - считает юрист.