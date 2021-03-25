«Так обнулите людям все долги, как другим странам»: в сети обсуждают общий долг россиян банкам в 24 триллиона рублей

Председатель Совета судей Виктор Момотов считает, что в ближайшее время могут начаться массовые банкротства россиян и рост социального напряжения, так как физические лица в России задолжали в общей сложности почти 24 триллиона рублей.

«По состоянию на 1 июля 2021 года, общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 триллиона рублей. С начала года показатель вырос на 2,3 триллиона, а с 1 июля 2020 года − на 4,06 триллиона рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением», - заявил Момотов в среду на заседании Клуба Замятнина.

По его словам, рост потребительской культуры сопровождается в России взрывным ростом потребительских кредитов – на них покупаются автомобили, гаджеты, бытовая техника и так далее.

Средний уровень закредитованности в России вырос за прошлый год с 47,1 до 49,1%. По его словам, этот показатель означает, сколько средняя семья, имеющая кредит(-ы), отдает на погашение в процентах от годового дохода.

В соцсетях этот вопрос нашел живое общение и обсуждение. Приводим самые интересные цитаты.

«Так обнулите людям всё долги! Хватит другим странам прощать! О своём народе надо заботиться», - призывает мужчина средних лет.

«А ты бы обнулил, если бы заняли у тебя?» - поинтересовались у него.

«А что напряжённого будет, если людей признают банкротами? Наоборот же, с них спишут долги, легче будет. Банкам вот не очень станет», - считает москвич.

«Общество потребления, особенно молодёжь, воспитанная на рекламе и незнающая как жить по средствам, хочет всё сразу и немедленно. Влезает в долги, а потом во всём обвиняет государство. «Если хочешь быть богатым, не помышляй увеличить свое имущество, а только умерь свою жадность». Гельвеций К.», - высказал мысль пенсионер.

«Подождите, но разве не государство активно продвигало ту же ипотеку, застраивает все вокруг под это дело? И при этом допускает бешеную инфляцию? Если раньше человек тратил на еду и ЖКХ, условно, 10 рублей, то теперь он тратит уже чуть ли не 30-40, а кредиты при этом продолжают на нем висеть. Вот и выбирай – или покушать, или банку деньги отдать. И люди делают выбор», - парировал экономист.