«Мы в начале следующей главы интернета»: Facebook меняет название на Meta

Марк Цукерберг сообщил на своей странице в (пока ещё) Facebook, что их соцсеть станет единым сервисом с другими продуктами компании и получит общее имя – Meta.

«Мы в начале следующей главы истории интернета, и это следующая глава для нашей компании тоже. В последние десятилетия технологии дали людям возможность более естественно объединяться и выражать себя. Когда я заводил Facebook, мы в основном печатали текст на сайтах. Когда у нас появились телефоны с камерами, интернет стал более визуальным и мобильным. По мере того как связи становились быстрее, видео стало более богатым способом обмена опытом. Перешли с рабочего стола на мобильный; от текста к фото и к видео.

Но это еще не конец очереди. Следующая платформа будет еще более погруженной - воплощенный интернет, где ты находишься в опыте, а не только смотришь на него», – анонсирует Цукерберг обновленную версию соцсети.