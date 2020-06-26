Локдаун в Москве, запуск ракеты с хохломой, 17 млн на новый ДДТ: главное к утру 28 октября

В четверг, 28 октября, в Москве начинаются нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. На этот период в городе будет приостановлена работа всех организаций, за исключением ряда учреждений, в частности, обеспечивающих функционирование инфраструктуры города, и предприятий непрерывного цикла. Закрыты салоны красоты, солярии, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны, а также химчистки, прачечные и автосервисы. Приостановлена работа организаций дополнительного образования, детских кружков и секций. Школьников отправили на каникулы, большинство вузов перешли на онлайн-формат. Будут работать продуктовые магазины, аптеки и точки по продаже предметов первой необходимости. Попасть в театр или музей в эти дни можно при условии заполняемости помещений не более чем наполовину и при наличии QR-кода. Суды будут работать в обычном режиме.

К Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур отправилась украшенная хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18». Запуск транслировался на сайте «Роскосмоса». На борту корабля около 1 490 кг оборудования, 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 кг сжатого воздуха в баллонах, а также продукты и одежда.

Американское посольство в Москве может приостановить выполнение большинства функций в 2022 году, если Вашингтону не удастся продвинуться по вопросу договоренностей с РФ относительно увеличения числа виз для дипломатов, пишет The Guardian. По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, в следующем году может сложиться ситуация, когда США «просто трудно будет продолжать заниматься чем-либо, кроме как поддерживать присутствие смотрителя в посольстве».

Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке, возможно, со стороны российских хакеров, передает телеканал NBC. Сообщается, что злоумышленники опубликовали 13 файлов на своих ресурсах, заявив, что взломали ассоциацию, и начали угрожать выложить еще, если им не заплатят. Как предполагают эксперты по кибербезопасности, в этой истории замешана группа хакеров, ранее известная как Evil Corp и, предположительно, связанная с Россией.

Группа ДДТ сегодня презентует новый альбом «Творчество в пустоте». Средства для его записи были собраны в рамках краудфандинговой кампании. Сбор денег начался 5 октября, артисты пошли на такой шаг из-за сложной финансовой ситуации в связи с пандемией, во время которой приходится переносить и отменять концерты. Как сообщает ТАСС, в кампании по сбору средств участвовали 6 749 человек, собрать удалось 17 303 300 рублей.