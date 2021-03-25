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Путин назначил Львову-Белову детским омбудсменом. Она во всём похожа на свою предшественницу - Анну Кузнецову

Новым уполномоченным по правам ребёнка стала Сенатор от Пензенской области

Мария, как и Анна Кузнецова - жена священника.

Как и Анны Кузнецова, она многодетная мать. У Марии девять детей: пятеро своих и четверо приёмных. Ещё 13 детей находится у неё под опекой. Именно это качество в первую очередь отметил Владимир Путин.

- У вас и опыт очень хороший большой общественной работы, и семейный, конечно, воспитание своих собственных детей, — сказал президент.

Львова-Белова на 3 года младше своей предшественницы. Приглашение стать уполномоченной по правам ребёнка она получила через два дня после своего 36-летия.

Как и Анна Кузнецова, Мария Львова-Белова не склонна к резким заявлением. Несмотря на активность в соцсетях, сенатор от Пензенской области почти никак не отреагировала на арест экс-губернатора Ивана Белозерцева, с которым вместе работала и участвовала во многих совместных мероприятиях.

Рубрика: Общество

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