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«При таком отношении к «нерабочим дням», нас ждут очень долгие «каникулы»

В соцсетях считают, что надо брать пример с Путина и отказаться от путешествий

Одной из главных новостей повестки дня остается локдаун, который будет объявлен в России с 30 октября по 7 ноября. И различные спикеры продолжают подливать масла в огонь…

Так, вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким. Она напомнила о ряде поручений Владимира Путина, в том числе предоставлении работникам, которые будут прививаться, двух выходных и переводе до вакцинации на дистанционную работу работающих пенсионеров с сохранением зарплаты.

«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», - сказала она.

При этом власти не собираются запрещать россиянам путешествовать между регионами в нерабочие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки. Возможны последствия эпидемиологические после этого», - добавил он.

При этом представитель Кремля выразил надежду на то, что новые меры все-таки поспособствуют улучшению обстановки.

Также Песков рассказал о том, планирует ли выезжать за границу Владимир Путин.

«Конечно, очные контакты всегда лучше, но существуют реальные условия, в которых мы живем, реальная пандемия, эпидемиологическая опасность, поэтому это та реальность, в которой приходится жить всем, в том числе и президенту», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не сожалеет ли президент, что из-за пандемии не может поехать в какие-то страны.

По традиции такие новости всегда обсуждаемы в соцсетях. Приводим самые интересные высказывания.

«При таком отношении к «нерабочим дням», нас ждут очень долгие «каникулы», - уверен читатель.

«Согласен, значит, нерабочие дни растянутся на месяц», - поддержал предыдущего комментатора следующий.

«Да закройте уже все! На полгода! И сами уйдите! Вся зараза только от чиновников и исходит...» - считает пенсионер.

«Ну, если Голикова надеется, то, значит, локдаун надолго. По оптимизации здравоохранения она уже прогноз давала», - рассказал медик.

«Пока не будет запретов, так всё и будет», - согласен читатель.

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