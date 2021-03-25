Новые сертификаты о вакцинации от COVID-19, отмена обязательного техосмотра: Главное к 26 октября

Минздрав России утвердил форму сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенное заболевание или медицинский отвод от вакцинации. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Новые документы начнут выдавать 8 ноября, после вступления приказа в силу. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Сертификат будет включать информацию о проведенной, в том числе повторно, вакцинации, данные о наличии медицинских противопоказаний против нее (постоянные или временные), а также информацию о перенесенном заболевании. При желании документ можно будет получить на бумажном носителе.

Госдума рассмотрит законопроект об отмене обязательного техосмотра транспорта физических лиц. Это будет сделано в ноябре, после окончания периода нерабочих дней в стране. Как сообщают «Известия», нововведения поддерживают в большинстве фракций. По мнению экспертов, депутаты одобрят новые нормы, поскольку это было одним из самых ярких обещаний во время недавней предвыборной кампании.

Документ предполагает отмену обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц. В случае принятия законопроекта техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Как отмечается, для коммерческого автотранспорта, включая такси, процедура останется обязательной.

В Японии принцесса Мако вышла замуж за своего однокурсника и простолюдина Кэй Комуро. Как сообщает Kyodo News, ряд традиционных церемоний, связанных со свадьбами членов империи, не проводился из-за разногласий и денежного спора между матерью Комуро и императорской семьей.

Закон об Императорском доме предусматривает, что женщина-член империи должна отказаться от своего титула, если выходит замуж за простолюдина. Сейчас девушка является обычной гражданкой Японии, при этом Мако также отказалась от положенных ей денег при уходе. Ранее она покинула резиденцию своей семьи, а теперь готовится к переезду в Нью-Йорк, где Комуро работает в юридической фирме.

В России несколько десятков школ начали применять систему распознавания лиц по биометрическим данным. Как рассказал ТАСС гендиректор компании, разработчик технологии NtechLab Андрей Теленков, в системе принимаются так называемые черные списки, которые определяют потенциально опасных людей, например людей в розыске, чтобы они не смогли попасть в школы.

По словам Теленкова, речь идет о видеонаблюдении с контролем входа по лицевой биометрии, распознавание силуэтов и другим функциям. несмотря на то, что некоторые родители выступают против новых технологий, интерес к ним есть, отметил он.

В Приморье уволили главного врача Шкотовской центральной районной больницы за незаконную выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, факт подделки документов был выявлен после проверки.

В Минздраве края отметили, что степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, будет установлена и они будут наказаны. «Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придется отвечать по закону», – заявили в министерстве.