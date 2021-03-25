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Не гангстер и не рейдер: бизнес-издание заставили опровергнуть текст о криминальном прошлом торговца антиквариатом Трабера

Редакция выплатит 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба

Фото: Global Look Press, скриншот сайта «АБН»

Издание «Агентство Бизнес Новостей» заплатит 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба бизнесмену Илье Тараберу. Об этом со ссылкой на Дзержинский суд Санкт-Петербурга сообщает «РИА Новости».

Предприниматель требовал в качестве морального ущерба 5 миллионов рублей за то, что в одной из публикаций СМИ называет его «криминальным авторитетом», «рейдером», «гангстером» и «легендой Бандитского Петербурга».

Истец требовал опровергнуть всю упомянутую информацию. Он утверждает, что все его деньги имеют легальное происхождение. Кроме того, суд потребовал подтвердить на сайте, что Трабер не имел кличек «Мореман» и «Антиквар».

«Агентство Бизнес Новостей» настаивало, что часть упоминаемых истцом фактов достоверны, а часть информации вовсе не является порочащей.

Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных предпринимателей Северной столицы. Известно, что в 90-е годы он занимался антикварным бизнесом.

Сейчас на сайте агентства можно найти десять текстов с упоминанием Ильи Трабера. Последний материал опубликован в марте 2021 года.

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