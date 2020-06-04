«Когда откроют посольство России в Москве?» В сети возмутились решением Собянина поднять пенсии

Пресс-служба столичных властей сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц.

«С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента», - говорится в пресс-релизе.

Надбавку получают 2,1 миллиона жителей.

В последний раз пенсии в Москве повышали в январе - на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей. В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 миллиарда рублей в следующем году (1,9 триллиона за три года).

Вырастут - на те же 4,8 процента - зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.

Также предусмотрены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам - годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Их размер правительство города определит отдельным решением.

Но позитивное решение для столичных пенсионеров неожиданно нашло негативный отклик в остальной стране.

«Это уже прямое издевательство над другими пенсионерами. Потом не спрашивайте почему Москву вся Россия ненавидит», - возмущен сибиряк в соцсетях.

«Наглость беспредельная. У людей северные пенсии ниже минимальной московской, не говоря уже о простых пенсиях в регионах», - вторит ему уралец.

«Это просто безобразие, Собянин только разжигает ненависть к жителям Москвы, со стороны всех остальных граждан России!» - примыкает с ним и житель северных земель.

«А по всей России можно так же?» - уточняет калмык.

«Хорошо, но если во всей стране пенсия будет минимум 30-40 тысяч, это будет справедливо и достойно. Когда же это будет?» - грустно спрашивает пенсионер.

«Видно тогда, когда откроют посольство России в Москве…» - отвечает ему коллега.