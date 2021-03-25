Как сериал «Игра в кальмара» влияет на подростков? Разбираемся с экспертом

«Сын увлекся корейским сериалом «Игра в кальмара», смотрит серии, играет со сверстниками в эту игру во дворе, а я не знаю, как на это реагировать. Посмотрела одну серию: столько жесткости и крови! Вдруг он потянется после этого к насилию? И вообще, может, надо запретить ему смотреть этот сериал?» – пишет наша читательница Татьяна из Серпухова.

Корейский сериал «Игра в кальмара», в основе сюжета которого игра на выживание и борьба за деньги, невероятно популярен у детей и подростков. На стриминговой платформе Netflix его посмотрели более 100 миллионов раз. Как его просмотр может отразиться на детской психике, объясняет детский и семейный психолог Анна БЫКОВА.

– У данного сериала возрастной маркер 18+, в нем много сцен насилия, трупов, натуралистично показано расчленение людей. Однозначно не стоит смотреть это маленьким детям и особо впечатлительным взрослым. Для них это чревато нарушением сна и ночными кошмарами, повышенной возбудимостью нервной системы и тревожностью. Но если ваш ребенок уже в подростковом возрасте, ему 13 лет и больше, то скорее всего этот сериал будет им замечен в силу большой популярности в этой возрастной категории. Даже если вы запретите его смотреть дома, он может посмотреть сериал у друзей.

Запрет в данном случае только подогреет его интерес. Поэтому при возникновении интереса у подростка будет лучше посмотреть сериал вместе с ним. При семейном просмотре родители могут параллельно проводить свое воспитание, оставляя комментарии по поводу действия героев, обсуждать нравственный выбор персонажей, спрашивать мнение подростка относительно этого выбора. В сериале много тонких психологических моментов, показана мотивация людей, семейные ценности. Через вопросы вы больше узнаете о своем ребенке, чем через запреты.

К тому же, если подросток уже смотрел фильмы ужасов, фильмы с сюжетом на выживание, например «Голодные игры», играл в компьютерные игры, например GTA V, ничего принципиально нового он в «Кальмаре» не увидит.

В любом случае влияние сериала индивидуально и зависит не только от возраста, но и типа нервной системы, от жизненного опыта и нынешних условий, от сформированной системы ценностей.

Теоретически может быть, что ребенок вдохновится на насилие, но в этом случае сериал будет не единственной причиной, а очередной. Предпосылки к такому восприятию сформировались ранее.