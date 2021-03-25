Как считают умерших от COVID-19 и почему так различаются цифры у разных источников

Лабиринт цифр

С 16 октября суточная смертность от COVID-19 обновляет антирекорды, превышая 1000 смертей. Так, 19 октября умерло 1015 россиян, 20-го – 1028, 21-го – 1036 человек... 26 октября умерших было уже 1106… Таковы данные оперштаба.

Россия, которая в августе и сентябре держалась на втором месте после США по смертности от COVID-19 в день, вышла на первое место. На третьем – Великобритания, затем Бразилия и Израиль. Правда, по количеству подтверждённых заболеваний по-прежнему лидируют США (Россия на пятом месте), хотя полностью вакцинированных в Америке 57,2% населения против российских 32,5%.

Как бы там ни считались места, но пугающая информация об умирающих по тысяче россиян в день вновь заставила приглядеться к статистике. А она по-прежнему весьма путаная.

Например, во всех официальных источниках (включая ВОЗ) на 20 октября значится, что с начала пандемии в России от COVID-19 умерло 226 353 человека. Это данные Росстата. Но тот же Росстат недавно сообщил: с начала года в стране умер 254 221 человек с подтверждённым или предполагаемым коронавирусом (сопоставимо с исчезновением такого города, как подмосковный Химки с 254 748 жителями), и что это больше, чем за весь 2020-й, когда, по данным того же Росстата, в России скончался 144 691 человек с COVID-19, что, к слову, сопоставимо с населением Пятигорска (146 262 человек). То есть, всего 398 912 человек (сопоставимо с Брянском, где 404 793 жителей). Но тогда почему говорят о 226 тысячах?