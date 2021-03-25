Как мигранты оккупировали Коммунарку

За решение о переносе миграционного центра, изменении логистики сосенцы «благодарны» жителям деревни Путилково: это путилковский центр для мигрантов после петиции закрывают и весь поток перекидывают на Сахарово. Что для путилковцев – радость, для сосенцев – беда, в одном месте убыло, в другом – прибыло.

– За последние полтора месяца было совершено изнасилование и две попытки, два заявления были поданы в полицию, – рассказывает глава и объясняет: мигранты часто пристают к женщинам, но после каждого «знака внимания» в полицию не находишься, да и веры в то, что расследуют, уже никакой.

В Сосенском с его огромной территорией в 67 кв. километров на 250 тысяч человек – 137 полицейских, и, по словам Бармашева, на все вызовы полиция выезжать, конечно, не успевает: мелкие происшествия типа драк с участием гастарбайтеров игнорируют. Но бывает всякое. В 2019 году двое из Средней Азии зарезали в автобусе местного, люди повозмущались, но погромов, как это было в 2014 году в Бирюлево, когда мигранты убили студента, не было. С Бирюлево у нынешних проблем Сосенского и Коммунарки прямая связь.

– Когда овощебазу в Бирюлево закрыли, вся инфраструктура переехала в «Фуд Сити», официально там работают 20 тысяч мигрантов, но есть те, кто работает неофициально. Во время рейдов ОМОНа они с рынка разбегаются как тараканы, – говорит Бармашев.

Он показывает фото: толпа мигрантов у нелегальной мечети в СНТ. Но сегодня не мусульманский праздник, и чиновник советует зайти в ЖК «Испанские кварталы»: «Они там в любом подъезде».