Как мигранты оккупировали Коммунарку
Репортаж из Сосенского сельского поселения, где почти половину населения составляют гости из бывших стран СНГ
Жители Коммунарки и других поселков Сосенского поселения в Новомосковском округе пожаловались Путину на мигрантов. По официальной статистике, приезжие составляют там 44% - почти половину населения. «Собеседник» побывал в той Москве, где русским, похоже, не место.
С июня этого года добраться до Сосенского поселения, входящего в Новомосковский округ столицы, стало комфортнее: открылись три станции метро на красной ветке – «Коммунарка», «Ольховая» и «Прокшино». До этого жителям приходилось ездить до станции «Теплый Стан», проводя время в пробках на Калужском шоссе. С логистикой лучше, но проблем не убавилось.
Недавно глава Сосенского поселения Кирилл Бармашев написал письмо Путину, которое подписали 8,5 тысяч человек. Главное требование – навести в поселении порядок с мигрантами: их количество только по официальной статистике МВД перевалило за 40% и напрямую коррелирует с выросшей преступностью.
Новые коммунары
Коммунарка встречает цветными домами новых комплексов, глаз радуется. На первый взгляд обычный «спальник».
По словам Бармашева, проблема назревала постепенно, рядом места концентрации рабочей силы из ближнего зарубежья: оптово-продовольственный рынок «Фуд Cити», крупнейший в Европе строительный рынок «Славянский базар» плюс строящиеся ЖК.
За решение о переносе миграционного центра, изменении логистики сосенцы «благодарны» жителям деревни Путилково: это путилковский центр для мигрантов после петиции закрывают и весь поток перекидывают на Сахарово. Что для путилковцев – радость, для сосенцев – беда, в одном месте убыло, в другом – прибыло.
– За последние полтора месяца было совершено изнасилование и две попытки, два заявления были поданы в полицию, – рассказывает глава и объясняет: мигранты часто пристают к женщинам, но после каждого «знака внимания» в полицию не находишься, да и веры в то, что расследуют, уже никакой.
В Сосенском с его огромной территорией в 67 кв. километров на 250 тысяч человек – 137 полицейских, и, по словам Бармашева, на все вызовы полиция выезжать, конечно, не успевает: мелкие происшествия типа драк с участием гастарбайтеров игнорируют. Но бывает всякое. В 2019 году двое из Средней Азии зарезали в автобусе местного, люди повозмущались, но погромов, как это было в 2014 году в Бирюлево, когда мигранты убили студента, не было. С Бирюлево у нынешних проблем Сосенского и Коммунарки прямая связь.
– Когда овощебазу в Бирюлево закрыли, вся инфраструктура переехала в «Фуд Сити», официально там работают 20 тысяч мигрантов, но есть те, кто работает неофициально. Во время рейдов ОМОНа они с рынка разбегаются как тараканы, – говорит Бармашев.
Он показывает фото: толпа мигрантов у нелегальной мечети в СНТ. Но сегодня не мусульманский праздник, и чиновник советует зайти в ЖК «Испанские кварталы»: «Они там в любом подъезде».
Испанские страсти
Застройщик как в воду смотрел, называя квартал на улице Сервантеса «Испанским»: страсти здесь кипят горячие. И без статистики видно, что «понаехавших» из бывших стран СНГ не меньше, чем русских. Вот четверо смуглых парней, выстроившись в линейку, куда-то неспешно идут; прогуливается парень восточной наружности с девушкой, две женщины в хиджабах гуляют с ребенком; в магазине овощей и фруктов продавцы – выходцы из Средней Азии, и в чайхане на первом этаже многоэтажки отдыхают они же.
Любовь Григорьевна переживает: ее сосед, молодой азербайджанец, зарегистрировал у себя в квартире с десяток родственников-пенсионеров, все они пользуются новомосковской инфраструктурой, лечатся в больницах, ездят в санатории – «Разве так должно быть, они же граждане другого государства».
Перестрелки и пьяные толпы
На соседней улице Николо-Хованской за зеленым забором поселок таунхаусов. С виду место благополучное: на въезде КПП, красивые домики, пешая доступность до метро «Прокшино». Местная жительница Татьяна Кингсмилл жалуется:
Татьяна говорит, что местные создали в телеграм-канале группу «Вежливые люди»: мужчины провожают женщин вечером от метро домой. Но ее волнует не только безопасность: мигранты создают нагрузку на социальную среду в соседних районах. В своем-то ее нет: ни больницы, ни поликлиники, школы и детсады переполнены.
– В женской консультации кругом их женщины, на которых жалуются врачи: те по-русски не говорят, – сетует она.
Татьяна вызывает во двор соседку Анну, у которой недавно мигранты сорвали наушники. Она шла по улице, когда кто-то на самокате вырвал у нее из ушей «затычки».
Город в городе
«Фуд Сити» раскинулся на 22-м километре Калужского шоссе. На стенах – реклама о растаможке, у подъездов – фуры. Это 930 тысяч кв. метров и 5 тысяч торговых точек. Торгуют оптом и в розницу товарами со всего света. Настоящий рай для гурманов и рестораторов, но большинство здесь мигранты: продают и покупают. «Выбирайте, девушка», – с акцентом произносит смуглый парень за прилавком, до этого щебетавший на родном языке с приятелем. Интересуюсь, где живут: не в Коммунарке ли. «Не знаю, где, нас отсюда в общежитие возят», – пожимает плечами продавец.
На втором этаже парикмахерские, банки, кассы авиа- и железнодорожных билетов, кафе с национальным колоритом – город в городе. Бармашев рассказал нам, что только в самом «Фуд Сити» живут 5 тысяч мигрантов.
Пиарщики рынка нас ждали: в этот день с мигрантами встречался консул Узбекистана, но на красивую картинку мы не успели. Обещанное интервью так и не дали, объяснив: надо готовиться к антиковидным каникулам. Для сосенцев мигранты страшнее ковида: он отступит, а они останутся. Это уже их земля.