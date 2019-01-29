Эхо для «решал» из прошлого: СК раскрыл убийства мэра Копейска и прокурора ХМАО, которые не договорились с бандитами в 90-х

Месть за принципиальную позицию прокурора и 21 год в розыске

В ХМАО 26 октября силовики задержали Юрия Чекина 1963 года рождения, заказчика убийства прокурора. Он был осуждён за мошенничество с хищением более 15,5 млн рублей у предприятия нефтегазодобывающей отрасли. Тогда он занимал должность контролёра-ревизора спецуправления Министерства финансов по ХМАО. Отбыв наказание, экс-чиновник решил отомстить за принципиальную позицию окружному прокурору Юрию Бедерину. В июле 2000 года Бедерин был убит в подъезде своего дома из самодельного огнестрельного оружия.

Также следствие установило причастность Чекина к убийству 1998 года из-за накопившегося у него карточного долга. Тогда Чекин тоже выступал заказчиком, а пятеро исполнителей ранее были установлены и осуждены.

Чекин с 2000 года находится в международном розыске, хотя последние несколько лет живёт в столице региона. У него не было при себе паспорта, он не пользовался государственными услугами, не посещал магазины и почти не выходил из дома.

Жизненные потребности Чекина обеспечивала его сестра, действиям которой будет дана правовая оценка.