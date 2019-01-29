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Эхо для «решал» из прошлого: СК раскрыл убийства мэра Копейска и прокурора ХМАО, которые не договорились с бандитами в 90-х

Под суд пошли как заказчики, так и исполнители преступлений 1994 и 2000 годов

Фото: стоп-кадр СК РФ, скан газеты «Копейский рабочий»

Следственный комитет РФ отчитался о раскрытии ещё двух громких региональных дел прошлых десятилетий.

На официальном сайте ведомства вышли пресс-релизы о задержании заказчика убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа в 2000 году и сроках для граждан, признанных в убийстве главы города Копейска в 1994 году.

Месть за принципиальную позицию прокурора и 21 год в розыске

В ХМАО 26 октября силовики задержали Юрия Чекина 1963 года рождения, заказчика убийства прокурора. Он был осуждён за мошенничество с хищением более 15,5 млн рублей у предприятия нефтегазодобывающей отрасли. Тогда он занимал должность контролёра-ревизора спецуправления Министерства финансов по ХМАО. Отбыв наказание, экс-чиновник решил отомстить за принципиальную позицию окружному прокурору Юрию Бедерину. В июле 2000 года Бедерин был убит в подъезде своего дома из самодельного огнестрельного оружия.

Также следствие установило причастность Чекина к убийству 1998 года из-за накопившегося у него карточного долга. Тогда Чекин тоже выступал заказчиком, а пятеро исполнителей ранее были установлены и осуждены.

Чекин с 2000 года находится в международном розыске, хотя последние несколько лет живёт в столице региона. У него не было при себе паспорта, он не пользовался государственными услугами, не посещал магазины и почти не выходил из дома. 

Жизненные потребности Чекина обеспечивала его сестра, действиям которой будет дана правовая оценка. 

Фото: pixabay.com
Передовица копейской газеты 1994 года с текстом о смерти градоначальника

Депутат устранил мэра с помощью киллера

От 19 до 25 лет получили трое граждан Челябинской области, ставшие фигурантами дела об убийстве главы города Копейска. Мэра Сергей Вялов зарезали возле своего дома в 1994 году. 

Как писал сайт 74.ru, заказчиком убийства в 2019 году был назван бывший депутат Копейского горсовета Владимир Булдашев. На счету Булдашева несколько заказных убийств. В период 90-х и нулевых он с племянниками часто предпочитал решать конфликты с помощью киллеров. Сам заказчик уже отбывает срок и выйдет на свободу только через 17 лет (сейчас ему 68 лет).

По делу было проведено 20 обысков, 15 экспертиз и опрошено 70 свидетелей.

Корреспондент URA.ru отмечает, что во время суда заказчик Булдашев вёл себя агрессивно, кричал и возмущался, что ничего не доказано. Согласно версии следствия, причиной убийства стало то, что мэр отказал депутату в заключении некой земельной сделки.

Также с убийц взыскали 1 миллион рублей в качестве морального ущерба для жены убитого градоначальника.

Следственный комитет усиленно работает по направлению так называемых «преступлений прошлых лет», к которым относятся уголовные дела, чей ход был приостановлен из-за невозможности установить обвиняемого. Среди них преимущественно убийства и изнасилования.

Теги: #криминал

Рубрика: Общество

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