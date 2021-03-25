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Для работы чиновников готовят «суперприложение» за полмиллиарда рублей

Как отмечается, приложение необходимо для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков»

Минцифры объявило тендер на 487,7 миллиона рублей на разработку специального приложения (Super app) для чиновников, которое будет содержать мессенджер, средства для видеосвязи, почту, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих. В министерстве рассчитывают, что рабочий прототип приложения появится в конце 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок.

«В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО», – пояснил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Он уточнил, что суперприложение можно будет устанавливать на личные устройства, а также пользоваться им через браузер. 

Как говорится в техническом задании, создание такого приложения необходимо для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков». 

Согласно документу, средства на проект выделяются в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Отмечается, что сейчас более 54% ведомств пользуется программным обеспечением от Microsoft, но из-за санкций государство старается уйти в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий. 

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