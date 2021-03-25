Для работы чиновников готовят «суперприложение» за полмиллиарда рублей

Минцифры объявило тендер на 487,7 миллиона рублей на разработку специального приложения (Super app) для чиновников, которое будет содержать мессенджер, средства для видеосвязи, почту, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих. В министерстве рассчитывают, что рабочий прототип приложения появится в конце 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок.

«В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО», – пояснил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Он уточнил, что суперприложение можно будет устанавливать на личные устройства, а также пользоваться им через браузер.

Как говорится в техническом задании, создание такого приложения необходимо для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».

Согласно документу, средства на проект выделяются в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Отмечается, что сейчас более 54% ведомств пользуется программным обеспечением от Microsoft, но из-за санкций государство старается уйти в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий.