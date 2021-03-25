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В Севастополе устанавливают блокпосты для проверки QR-кодов, в Крыму морги не справляются с нагрузкой

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Фото: Скриншот с Youtube Телеканал ТОЛК

Крымские морги не справляются с нагрузкой из-за роста уровня смертности среди пациентов с коронавирусом. Как сообщил «Коммерсанту» ВРИО министра здравоохранения региона Константин Скорупский, власти региона вынуждены докупать холодильники, чтобы тела умерших не успевали испортиться. Ранее жители жаловались на то, что им выдавали тела умерших в плохом состоянии.

«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», – заявил Скорупский. 

Как отмечается, суточный антирекорд по коронавирусу обновлялся в Крыму с октября 23 раза подряд. 

На въезде в Севастополь развернут посты для проверки QR-кодов у въезжающих во время нерабочей недели с 30 октября до 7 ноября. Как сообщает «Интерфакс», проверять на въездах в город наличие сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесённом ковиде поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам губернатора, необходимо ограничить турпоток в Севастополь. 

«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен», – отметил Развожаев.

Он добавил, что нельзя допустить такой ситуации, чтобы в нерабочую неделю приезжие без справок о вакцинации или перенесенной болезни заселялись куда-либо нелегально и создавали «неблагоприятную ситуацию». 

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